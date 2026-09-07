Champions League 26/27: los partidos que se jugarán esta semana en la fecha 1 de la fase de liga

Esta semana comienza la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, donde solamente un chileno se hará presente: Manuel Pellegrini, quien es el entrenador del Real Betis de España.
El máximo torneo de clubes de Europa continuará con el formato que estrenó hace dos temporadas, donde los 36 equipos en competencia jugarán ocho partidos contra ocho clubes diferentes, disputando cuatro duelos de local y cuatro de visitante, donde cada uno tiene un calendario totalmente distinto.
En la primera fecha de la Champions, los 18 partidos se jugarán en tres jornadas, desde el martes al jueves, donde destacan diversos choques. Liverpool vs Atlético de Madrid, Napoli vs Arsenal y Real Madrid vs Inter de Milán son parte de la cartelera.
La programación de la fecha 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27
Martes 8 de septiembre
- 13:45 hrs: AEK Atenas vs. Lask. Allwyn Arena, Atenas
- 13:45 hrs: Club Brujas vs. Aston Villa. Jan Breydel Stadion, Brujas
- 16:00 hrs: Borussia Dortmund vs. Villarreal. Signal Iduna Park, Dortmund
- 16:00 hrs: Lille vs. Real Betis. Stade Pierre-Mauroy, Villanueve d’Ascq
- 16:00 hrs: Porto vs. Manchester City. Estado do Dragao, Porto
- 16:00 hrs: Real Madrid vs. Inter de Milán. Santiago Bernabéu, Madrid
Miércoles 9 de septiembre
- 13:45 hrs: Barcelona vs. Feyenoord. Spotify Camp Nou, Barcelona
- 13:45 hrs: Sttutgart vs. Viking. MHPArena, Stuttgart
- 16:00 hrs: Liverpool vs. Atlético de Madrid. Anfield Road, Liverpool
- 16:00 hrs: Nápoli vs. Arsenal. Estadio Diego Maradona, Nápoles
- 16:00 hrs: PSG vs. Slovan Bratislava. Parque de los Príncipes, París
- 16:00 hrs: Sporting Lisboa vs. Galatasaray. Estadio José Alvalade, Lisboa
Jueves 10 de septiembre
- 13:45 hrs: Fenerbahce vs. AS Roma. Estadio Sukru Saracoglu, Estambul
- 13:45 hrs: PSV vs. Shakthar Donestsk. Phillips Stadion, Eindhoven
- 16:00 hrs: Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt. Allianz Arena, Múnich
- 16:00 hrs: Como vs. RB Leipzig. Stadio Giusseppe Sinigaglia, Como
- 16:00 hrs: Manchester United vs. Sabah Baku. Old Trafford, Manchester
- 16:00 hrs: Slavia Praga vs. Lens. Fortuna Arena, Praga
Dónde ver los partidos
Los partidos del certamen se podrán ver en TV por ESPN, mientras que por streaming toda la acción estará disponible a través de Disney+.