Canciller contra las cuerdas: reúnen firmas para interprelación y Alessandri reconoce “flancos abiertos”

La falta de respuesta en materias como la relación con Estados Unidos y Argentina, además de la reciente polémica con el Estrecho de Magallanes motivaron la acción opositora contra el ministro.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

Un complejo escenario es el que atraviesa el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien podría enfrentar una interpelación en la Cámara de Diputados, luego de que el diputado Nelson Venegas (PS) confirmara que reunió las firmas necesarias para presentar la iniciativa.

Los argumentos del parlamentario opositor son la falta de respuesta en materias como la relación de nuestro país con Estados Unidos, con Argentina y la postura sobre el Estrecho de Magallanes.

“Desde el inicio de este gobierno, la situación de Relaciones Exteriores, el actuar de la Cancillería, ha sido, creo yo, desprolija, o ambigua, o llena de interrogantes, o confusa, a lo menos. Y eso creo yo que se ha ido acumulando de manera tal que no queda otra alternativa”, sostuvo Venegas en conversación con La Tercera.

Según explicó, habrían alcanzado un acuerdo con sectores de la oposición para lograr las firmas. “Los sectores de la oposición sobrepasamos los 62 votos, y nosotros requerimos 52 votos”, aseveró.

“Tiene que mostrar su tremenda garra”

Ante la posible interpelación al canciller Pérez Mackenna, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, reconoció en Tele13 Radio que “tiene varios flancos abiertos, primero un ministro de Defensa (Fernando Barros) que está opinando de sus temas. Por otra parte, una interpelación que viene en el Congreso, la primera interpelación de este gobierno”.

“El canciller ha recorrido el planeta abriendo mercados, pero tiene que también fijar una política internacional, tiene que fijar una posición y yo habría sido más duro en la respuesta contra Argentina”, agregó.

Ante esto, Alessandri llamó al secretario de Estado a “mostrar sus habilidades, a mostrarse más. El canciller tiene que viajar a firmar, no tiene que ir a hacer la pega de apertura. Tiene que mostrarse acá, mostrar sus habilidades, competencias y su tremenda garra“.