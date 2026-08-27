Sorteo Champions League 26/27: así quedaron los cruces de la fase de liga y estos son los más destacados

La UEFA Champions League, que comienza el 8 de septiembre, ya definió el calendario de cada uno de los clubes.

Este jueves 27 de agosto se realizó el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, donde destacan varios partidos interesantes.

El torneo continuará con el formato que estrenó hace dos temporadas, por el cual la UEFA aún se mantiene en disputa con el matemático chileno Leandro Shara, quien reclama su autoría y exige una indemnización de 20 millones de euros.

En este contexto, los 36 equipos clasificados jugarán ocho partidos contra ocho clubes diferentes, disputando cuatro duelos de local y cuatro de visitante, donde cada conjunto tiene un calendario totalmente distinto.

En el caso del actual campeón de la Champions League, el PSG, deberá enfrentar a FC Barcelona (local), Manchester City (visita), Roma (L), Aston Villa (V), Galatasaray (L), Villareal (V), Bratislava (L) y Como (V).

Así quedaron los cruces de los equipos que conforman el bombo 1 de la competición:

Los partidos que tendrán que jugar los cuadros del bombo 2:

Los cruces de los clubes del bombo 3:

El calendario de los equipos del bombo 4:

¿Cuándo comienza la Champions League 2026/27?

Estas son las fechas en las que se disputarán los partidos de la fase de liga:

Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026.

Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026.

Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026.

Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026.

Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026.

Jornada 7: 19/20 de enero de 2027.

Jornada 8: 27 de enero de 2027.

En cuanto a las rondas eliminatorias, estas son las fechas: