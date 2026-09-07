Pérdida total, pasajeros sin documentos y el inicio de la investigación: lo que dejó el incendio en el Hotel Alto Nevados de Chillán

El siniestro obligó la evacuación de 150 personas, tanto pasajeros como trabajadores, dejando como pérdida total el inmueble.

CARABINEROS DE LA REGIÓN DEL ÑUBLE.

El incendio que comenzó la tarde de este domingo en el Hotel Alto Nevados, perteneciente al complejo turístico Nevados de Chillán, dejó el inmueble con pérdida total.

Hatsa el cierre de esta nota, Bomberos continúa combatiendo los últimos focos activos en el lugar, el cual tuvo que evacuar a 150 personas, entre pasajeros y trabajadores, debido a la ferocidad de las llamas.

El delegado presidencial del Ñuble, Diego Sepúlveda, declaró en Mucho Gusto que “hoy día amanecemos con mucha pena porque el principal centro turístico de la Región de Ñuble pierde uno de sus principales hoteles, el Hotel Alto Nevados, el hotel que está junto a las pistas de esquí, por lo tanto, es la imagen más vista del principal centro turístico”.

“La buena noticia es que no hay personas lesionadas, las 150 personas que se encontraban como pasajeros y también los trabajadores del hotel fueron evacuados hacia otros hoteles del sector“, agregó la autoridad.

Respecto a los turistas, mencionó que “efectivamente hay algunos que perdieron todas sus pertenencias, incluso sus pasaportes. Hoy día un equipo de la PDI también se va a desplegar hacia acá al sector de Las Trancas para poder ayudar a la gestión de la regularización de estas personas y para ver su situación migratoria”.

Durante esta mañana, personal del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, por órdenes de la Fiscalía, inició las diligencias científico-técnicas para determinar las causas del incendio en el Hotel Alto Nevados.

No existe una causa oficial determinada y tampoco una hipótesis por parte de Bomberos respecto del origen del fuego.

Por su parte, Carabineros instaló un módulo especial en el lugar para recepcionar las constancias de las personas evacuadas desde la dependencia siniestrada, sobre todo aquellos extranjeros que perdieron documentos como sus pasaportes.