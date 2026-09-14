“Hay que hablar con la verdad y la verdad duele”: Kast atribuye descenso en su popularidad al bencinazo

El mandatario destacó, por otra parte, que pese al bajo respaldo en las giras que ha tenido en el país, notó que “hay esperanza en las personas”.

El presidente José Antonio Kast dio un balance este lunes de sus primeros seis meses de gobierno y abordó la baja de su popularidad en los sondeos de opinión.

En una entrevista concedida a radio Agricultura, el mandatario hizo alusión al discurso del obispo Héctor Cancino en el Te Deum Evangélico, sobre el pesimismo que rondaba en el país y la necesidad de tener esperanza. “Es algo que nosotros hemos planteado, la situación del país es compleja. Efectivamente, uno no puede decir, ‘mire, recibí un país así’, porque nadie lo entendería. Pero claramente temas como la guerra, temas como los temporales han afectado en parte lo que uno podría haber avanzado“; dijo.

Sin embargo, destacó que hay “grandes posibilidades y oportunidades hacia adelante” y citó como ejemplo los proyectos de inversión que ha destrabado el comité de ministros. Aunque, reconoció que el actual nivel de desempleo que se arrastra desde hace cuarenta meses, “no se va a solucionar de un día para otro”.

Consultado por sobre sus logros y desaciertos en estos primeros seis meses, Kast destacó que se atendió “la mayor preocupación de la ciudadanía, la seguridad”, mediante refuerzos de control fronterizo, persecución de prófugos y una disminución de los homicidios a niveles pre pandemia. Asimismo, resaltó la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional, el proyecto para reformar el mercado de capitales y ampliar el acceso a la vivienda, la protección de la tarifa eléctrica y la entrega de fichas FIBE a los damnificados por los temporales de este año.

Sobre los desaciertos, sostuvo: “No hemos logrado todavía el tema de la unidad legislativa. La oposición, en algún sentido, no está entendiendo lo importante que es hacer ciertas modificaciones”.

Kast atribuye al bencinazo su descenso de popularidad

El mandatario también tuvo palabras para su baja popularidad en las encuestas. Este lunes, Cadem dio a conocer que su desaprobación alcanzó´un 62%, su nivel más alto desde su arribo a La Moneda.

“El golpe inicial fue el tema de los combustibles, el bencinazo, que daba la alternativa, como algunos señalaban, de endeudar al país. Pero endeudando al país, ¿cómo habríamos enfrentado el tema de las catástrofes? ¿Cómo enfrentaríamos ahora el tema de la vivienda que estamos enfrentando para recuperar la condición de propietario de los chilenos?”, dijo Kast tras ser consultado sobre a qué atribuye este descenso.

“Nosotros optamos por la responsabilidad, y siempre he señalado que hay que hablar con la verdad, y la verdad duele, y la verdad se ve reflejada muchas veces en las encuestas. Pero para nosotros o para mí, esto es algo que va a pasar. Al menos, lo que yo puedo apreciar en en las giras que he tenido, es que hay esperanza en las personas”, añadió.