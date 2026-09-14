“Nosotros no estamos enamorados de ninguna redacción”: Arrau se abre a modificar reforma de seguridad

El secretario de Estado también dijo que es “posible” introducir cambios al nuevo Estado de Excepción Constitucional. “Estamos esperando que los mismos parlamentarios propongan algo”, acotó.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP), encabezó un nuevo comité policial este lunes y abordó la disposición del Ejecutivo para tramitar la reforma constitucional de seguridad.

Al ser consultado por la resistencia de la oposición para aprobar puntos complejos de la reforma, como el nuevo Estado de Excepción Constitucional, el secretario de Estado acotó que se trata de “un punto de veintitantos”.

“La mayoría, casi la totalidad de los proyectos que estamos empujando, tramitando, dando urgencias en el Congreso, son aprobados por amplia mayoría, sino unanimidad. Es el llamado que han acogido la mayoría de los parlamentarios. Por supuesto que en un proyecto específico pueden haber diferencias, las habrán. Nosotros no estamos enamorados de ninguna redacción. Parlamentarios de diferentes colores políticos están conversando para ver si es que llega a un acuerdo, a ver cómo podría avanzar ese proyecto de ley”, añadió.

Sobre la opción que planteó el oficialismo de modificar el Estado de Excepción Constitucional, Arrau manifestó que es “perfectamente posible”. “Nosotros no hemos perseverado, sino que presentamos una idea de legislar y hoy día, ya que generó esos ruidos, estamos esperando que los mismos parlamentarios propongan algo, si es que es modificar lo que hay”, precisó.

Por otra parte, Arrau evitó ahondar en la postura del Ejecutivo sobre la “Ley Mariana”, el proyecto que, inspirado en el caso de Mariana Sepúlveda, busca que los homicidios, parricidios y femicidios no prescriban. “Es un tema que conversamos brevemente con el ministro de Justicia quien ve este tipo de materia y él tiene opinión bastante formada sobre este tema y por eso dejo que sea él quien vea esta materia“, zanjó.