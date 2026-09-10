Quiénes son los tres “extranjeros” que integran la nómina de La Roja para los amistosos en Norteamérica

Chile enfrentará a Canadá, EE.UU. y México en las próximas semanas, donde podrían debutar tres jugadores Sub 20 nacidos en el extranjero.

Este mes, La Roja vuelve a la cancha en el marco de la fecha FIFA extendida que se jugará entre septiembre y octubre, donde se medirá ante Canadá, Estados Unidos y México, en amistosos que tendrán lugar en Norteamérica.

A la espera de que se publique la nómina completa, ya se han conocido algunos de los nombres que vestirán la camiseta de la Selección Chilena. Se trata de tres “extranjeros” de proyección.

El Sporting Braga de Portugal anticipó a la ANFP y dio a conocer que Jetzen Lopez está convocado para la selección absoluta. Además de él, también irán citados Thomas Dean Coulombe y Zidane Yáñez, quienes también juegan en el exterior y tienen raíces chilenas.

Quiénes son los “extranjeros” de integran la nómina de La Roja para los amistosos de septiembre y octubre

Jetzen Lopez: es un mediocampista de 19 años que nació en Australia, país al que ha defendido en categorías juveniles. Su padre es chileno y en marzo de este año fue citado para La Roja Sub 20, donde debutó frente a Perú en un amistoso.

Actualmente juega en el Sporting Braga de Portugal, pasando por la Sub 19 y Sub 23, y ahora compite en la Liga Next Gen, también conocida como Liga Revelaçao. Su contrato en el club se extiende hasta 2029.

El más conocido de todos es Zidane Yáñez. El delantero de 18 años ha sido protagonista en las selecciones juveniles de La Roja, donde ha destacado en diferentes torneos. Nació en Estados Unidos y su padre es chileno, mientras que su madre es puertorriqueña.

Inició su formación en New York Red Bulls y en 2021 recaló en el New York City. En el presente año, firmó con Nashville SC, con el objetivo de acercarse al primer equipo y disputar la MLS. Mientras está a la espera de ello, se ha mantenido jugando en el Huntsville City, el equipo filial del Nashville, que juega en la MLS Next Pro. En este certamen lleva 10 partidos, cinco goles y una asistencia.

Respecto a su desempeño en la Selección Chilena, Zidane Yáñez fue goleador del Sudamericano Sub 15 con cinco anotación. Tras ello, integró el plantel Sub 17, consiguiendo la clasificación al Mundial 2025, certamen en el que se hizo presente con un gol.

Thomas Dean Coulombe: el defensa de 19 años es otro de los que se añade a la lista. Dean nació en Barcelona y su madre es chilena. Actualmente es parte del equipo B del Espanyol, donde ha jugado de lateral y central.

En marzo de este año hizo su primera aparición en la Sub 20 de La Roja ante Perú y en junio recibió un nuevo llamado para disputar dos amistosos contra Brasil. Su hermana también es futbolista y en 2026 fue convocada para La Roja Femenina, en el marco de la Liga de Naciones de Conmebol.