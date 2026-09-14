Las razones tras la decisión de Escocia, Gales e Irlanda del Norte de independizarse del Reino Unido

“Nuestros partidos tienen posiciones constitucionales diferentes y cada nación determinará su propio futuro a su manera y en su propio tiempo”, dijo la declaración conjunta.

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Los jefes de gobierno de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron este lunes una declaración conjunta, a través de la cual proclamaron su voluntad de iniciar el camino para lograr su independencia del Reino Unido.

Así lo confirmó el líder escocés, John Swinney, quien recalcó que “por primera vez en la historia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por ministros principales favorables a la independencia“.

La opción de concretar su separación se fortaleció tras el triunfo en Gales del partido nacionalista Plaid Cymru con Rhun ap Iowerth, que se sumó al triunfo del Sinn Féin en Irlanda del Norte y la reelección del Partido Nacional Escocés.

Sin embargo, el deseo de los líderes nacionalistas no solo se basa en sus ofertas electorales, sino que este fin de semana se vieron fortalecidas por los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras entregar su respaldo a la reunificación de la República de Irlanda y de Irlanda del Norte.

Qué harán Escocia, Gales e Irlanda del Norte tras dejar el Reino Unido

Al abordar la cita de este lunes, el ministro principal escocés, John Swinney, apuntó directamente al primer ministro británico, Andy Burnham, y dijo que tendrá que asumir “la idea de que pasará a la historia como el último primer ministro de Reino Unido“.

“No hay una señal más clara de que el statu quo no es sostenible y de que Westminster debe prepararse para un futuro post Reino Unido”, complementó.

De igual forma, cercanos a los ministros reunidos en Cardiff ratificaron la vocación europea de las tres administraciones, pues realizarán las gestiones necesarias para ingresar en la Unión Europea.

En los casos de Escocia y Gales, lo harían como nuevos Estados miembros, mientras que en el de Irlanda del Norte se realizaría a través de la reunificación con la República de Irlanda.

“El Brexit ha dañado nuestras economías y limitado las oportunidades para nuestra gente. Creemos que el futuro de nuestras naciones pertenece a la Unión Europea. Queremos trabajar juntos para reconstruir y fortalecer esas relaciones europeas, creando mayores oportunidades para el comercio, la inversión, la cultura y la cooperación”, plantearon en un comunicado conjunto.

“Reconocemos que nuestros partidos tienen posiciones constitucionales diferentes y que cada nación determinará su propio futuro a su manera y en su propio tiempo. Lo que nos une es la determinación de garantizar que se escuchen las voces de nuestras naciones, que nuestra gente tenga la oportunidad de prosperar y que se fortalezca la cooperación entre Escocia, Gales e Irlanda“, añadieron.