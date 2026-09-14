Lluvia en Santiago durante Fiestas Patrias: el día clave y la cantidad de agua que caerá en RM

Una nueva actualización del pronóstico del tiempo indica que la zona central tendrá precipitaciones durante el fin de semana. Revisa los detalles.

Comenzó una de las semanas más esperadas por los chilenos, la cual tiene que ver con la celebración de las Fiestas Patrias. En este marco, se dio a conocer una nueva actualización del pronóstico del tiempo, donde está la posibilidad de que finalmente se registren precipitaciones.

De acuerdo al meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, los próximos días en Santiago estarán marcados por temperaturas cálidas. Sin embargo, esto irá cambiando a medida que llegue el fin de semana.

Bajo este contexto, adelantó que “el día domingo 20 de septiembre, al término de las Fiestas Patrias, un segundo sistema frontal llega a la zona central con el último impulso de su actividad“.

Lluvia en Santiago durante Fiestas Patrias

Este evento no solo se hará sentir en la capital, ya que también afectará a las regiones de “Los Lagos, La Araucanía, Ñuble, Maule, O’Higgins, Metropolitana y Valparaíso. Pero esto llega al final del domingo 20 de septiembre con su mayor intensidad”.

“Al final de la jornada, más o menos en la tarde o al final de la tarde, llega con mayor intensidad a Santiago”, añadió.

Respecto a la cantidad de lluvia que podría caer en Santiago, el especialista manifestó que “durante el transcurso del día vamos a tener precipitaciones débiles a regulares, es decir, menos de 10 milímetros durante la primera parte del día. Esto comienza en la madrugada en todas las regiones que hemos mencionado”.

“En Santiago vamos a estar en torno a lo normal como registro total. Vamos a tener entre 10 y 20 milímetros en el transcurso del 20 de septiembre“, sostuvo.

“En Ñuble y El Maule las precipitaciones van a estar por sobre lo normal. Van a estar en la categoría de moderado. Por lo tanto, habría algún tipo de dificultades en el último día de celebración de Fiestas Patrias”, cerró Leyton.