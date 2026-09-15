Nico Pino, el piloto chileno que sueña con la Fórmula 1 y que correrá para la agencia de Fernando Alonso

El piloto nacional dio un gran paso en su carrera y selló su vínculo con la agencia de representación del bicampeón de la Fórmula 1.

El piloto chileno de 21 años, Nicolás Pino, dio un gran salto en su carrera y sueña con llegar a la Fórmula 1 tras firmar con A14 Management, la agencia de representación del bicampeón de F-1, Fernando Alonso.

Así lo anunció el español que actualmente corre con Aston Martin: “Estamos aquí para mandarles un abrazo y decir que tenemos a ‘Nico’ Pino con nosotros y que seguramente va a representar a Chile y al automovilismo de una manera mejor”.

Pese a su corta edad, Pino posee una importante experiencia en distintas disciplinas automovilísticas, ya sea en monoplazas (F4 y EuroFórmula 3) como en resistencia, donde destacan sus participaciones en las 24 Horas de Le Mans y en las 24 Horas de Daytona. De hecho, es el piloto más joven de la historia en subir a un podio en Le Mans.

Nico Pino, el piloto chileno que se convirtió en el nuevo fichaje de Fernando Alonso

Tras concretar su fichaje en la agencia de Alonso, el piloto nacional expresó: “Entrar en A14 management es un gran paso en mi carrera. Formar parte de la familia de Fernando Alonso, aprender de su experiencia y de su forma de entender el automovilismo es una oportunidad única”.

A lo que agregó: “Llega en el momento ideal de mi trayectoria donde hemos configurado un proyecto, que cuenta con apoyo trasversal en Chile y donde buscamos también crear un diálogo mundial”.

Nico Pino con Fernando Alonso. A14 Management.

Durante esta temporada, Nico Pino ha disputado dos carreras del campeonato americano de resistencia IMSA con el equipo JDC–Miller MotorSports, con el que logró el séptimo lugar en las últimas 24 Horas de Daytona y un octavo en las 12 Horas de Sebring.

No obstante, su objetivo de cara al 2027 es más ambicioso: llegar a la Fórmula 1. De acuerdo al diario Marca, el chileno buscará retomar su camino hacia esta categoría regresando a los monoplazas, con la Fórmula 2 como primera parada.