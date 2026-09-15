La PDI encontró más de 430 kilos de carne de vacuno en proceso de faenamiento.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos funcionarios activos de Carabineros y a un efectivo en retiro en el marco de una investigación por una serie de delitos cometidos en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos.

El operativo estuvo a cargo de detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de La Unión, en coordinación con el Ministerio Público.

Los ocho delitos por los que fueron detenidos tres carabineros en La Unión

La indagatoria busca establecer la participación de los imputados en una estructura dedicada a delitos como usurpación, sustracción de madera, receptación, abigeato, violación de secreto, obstrucción a la justicia, uso malicioso de instrumento público y faenamiento clandestino.

Según los antecedentes recopilados durante las diligencias, uno de los involucrados habría utilizado terrenos forestales particulares para extraer madera sin autorización y posteriormente venderla a terceros como leña.

En paralelo, los detectives establecieron la existencia de actividades asociadas a la eventual sustracción de ganado y al procesamiento y comercialización irregular de carne.

Durante el procedimiento, la PDI encontró más de 430 kilos de carne de vacuno en proceso de faenamiento al interior de un galpón ubicado en una vivienda. Los productos se encontraban almacenados sin cadena de frío y en condiciones incompatibles con las exigencias sanitarias.

Ante esta situación, la Seremi de Salud de Los Ríos procedió a incautar la totalidad de la carne debido a las condiciones en que fue encontrada y a las dudas respecto de su procedencia. La investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos en los distintos ilícitos indagados.