Uno de cada cinco jóvenes no trabaja ni estudia: “ninis” alcanzan su nivel más alto desde 2023

El 21,6% de las personas de entre 25 y 34 años se encuentra fuera tanto del sistema educativo como del mercado laboral en Chile.

Uno de cada cinco jóvenes de entre 25 y 34 años en Chile no estudia ni trabaja, de acuerdo al último Barómetro Laboral y Previsional elaborado por el Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) de la Universidad del Desarrollo (UDD) y la Asociación de AFP.

El informe, basado en datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), evidenció que la proporción de personas que no trabajan ni estudian (conocidas como “ninis”) alcanzó un 21,6% durante el trimestre mayo-julio de 2026, cuya cifra representa un incremento de 1,7 puntos porcentuales en doce meses y el nivel más alto registrado para este grupo desde comienzos de 2023.

“Nini” es un concepto equivalente al término internacional NEET (not in education, employment or training), que se usa para referirse a los individuos que están fuera tanto del sistema educativo como del mercado laboral.

No obstante, esto no significa necesariamente que la persona haya decidido voluntariamente no trabajar ni estudiar. Según el Barómetro, el 41% de los “ninis” entre 25 y 34 años está desocupado, lo que quiere decir que no cuenta con un empleo, pero está en la búsqueda de uno.

“No es gente que se haya retirado del mercado laboral, es gente que está buscando y no encuentra“, enfatizó la directora ejecutiva del CIES UDD, Daniela Leitch.

La situación coincide con el deterioro observado en el empleo de este segmento. Durante el último año, el número de jóvenes de entre 25 y 34 años ocupados bajó en casi 112 mil, mientras que su tasa de ocupación cayó desde 74,4% a 72,6%, según el mismo estudio.

De esta forma, el indicador se situó por debajo del nivel que registró antes de la pandemia, cuando la tasa de ocupación para este grupo llegó al 72,8%.