“Son solo una sombra”: Trump criticó a jueces de la Corte Suprema que rechazaron restringir el voto por correo

Aseveró que el máximo tribunal “le está costando a Estados Unidos billones de dólares con fallos terriblemente malos”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes con dureza a los jueces de la Corte Suprema de ese país que rechazaron su propuesta para restringir el voto por correo en las elecciones de mitad de período.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario en sus cuentas de redes sociales, aquellos magistrados “no eran las personas que entrevisté“.

En la víspera, el máximo tribunal estadounidense puso fin a las acciones legales de último minuto que emprendió la administración Trump cuando la votación ya estaba en marcha.

Con su decisión, los estados quedaron habilitados para seguir enviando las papeletas por correo, siguiendo los mismos procedimientos que han utilizado durante años y que han representado casi un tercio de los votos emitidos, según reportó la agencia AP.

De acuerdo con lo establecido en la ley electoral de ese país, los comicios de mitad de mandato se celebran el primer martes de noviembre.

Las críticas de Trump a los jueces de la Corte Suprema

Tras conocer la resolución de la Corte Suprema, Donald Trump las emprendió contra los magistrados del máximo tribunal, en particular contra aquellos que él mismo nominó y que fallaron en su contra.

“La incapacidad y la falta de voluntad del Tribunal para hacer lo correcto por nuestro país quedarán registradas, de forma muy negativa, en los anales de la historia“, posteó el mandatario en redes sociales.

Añadió que “este Tribunal Supremo es intimidado y coaccionado por la izquierda radical para tomar decisiones que han hecho retroceder a Estados Unidos al menos cien años”.

Luego, planteó que “estas no son las personas que entrevisté para formar parte de la Corte Suprema de Estados Unidos; son solo una sombra de lo que fueron”.

Finalmente, Donald Trump sostuvo que la Corte Suprema “le está costando a Estados Unidos billones de dólares con fallos terriblemente malos, de tal magnitud que a nuestro país le resultará muy difícil recuperarse o sanar”.

Además del tema del voto por correo, los jueces del máximo tribunal del país norteamericano también rechazaron las iniciativas del mandatario para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento e imponer aranceles de manera unilateral.