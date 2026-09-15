La alta cocina chilena también tiene su fiesta: Cívico presenta su carta especial para este 18

El tradicional restaurante celebrará las Fiestas Patrias con una carta especial creada por la premiada chef Elizabeth Puquio: anticuchos, empanada de pino, plateada con pastelera, costillar de cerdo y otros sabores clásicos de la mesa criolla.

Con una propuesta que durante años ha puesto en valor los productos y sabores nacionales, Cívico se suma a las celebraciones de Fiestas Patrias con una carta especial inspirada en algunas de las preparaciones más tradicionales de la cocina chilena.

La propuesta adquiere un sentido especial en Cívico La Moneda, tradicional punto de encuentro gastronómico ubicado en el corazón del centro de Santiago, junto al Centro Cultural La Moneda. En un espacio donde gastronomía, arquitectura, ciudad y cultura forman parte de una misma experiencia, estas celebraciones ofrecen una nueva oportunidad para reunirse alrededor de la mesa y disfrutar la chilenidad.

La carta incluye anticuchos, empanada de pino, costillar de cerdo, malaya con chimichurri, plateada con pastelera y mollejas. Para el cierre, la selección incorpora dos clásicos dulces: mote con huesillos y turrón de vino.

La propuesta lleva el sello de Elizabeth Puquio Landeo, chef de Cívico La Moneda y Cívico Las Condes, quien desarrolla una cocina de autor centrada en el producto, la temporada y una mirada contemporánea sobre los sabores locales.

Su trayectoria incluye el triunfo en la instancia regional sudamericana de S.Pellegrino Young Chef 2018 y el Fine Dining Lovers People’s Choice Award, reconocimiento que recibió después de representar a Latinoamérica en la final mundial del certamen.

La carta especial de Fiestas Patrias estará disponible desde el lunes 14 hasta el jueves 17 de septiembre en Cívico La Moneda y Cívico Las Condes. Además, el domingo 20 regresará a Cívico La Moneda, en el corazón del centro de Santiago, junto a su tradicional brunch disponible durante toda la semana.