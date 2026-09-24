La formación de Chile para el amistoso contra Canadá

La Roja inicia este sábado su gira por Norteamérica, donde en unos días más también chocará contra Estados Unidos y México.

Chile vuelve a la cancha este sábado y protagonizará el primero de los amistosos que jugará en Norteamérica, en el marco de la fecha FIFA de septiembre.

La Roja se medirá ante Canadá durante esta jornada a partir de las 20:00 horas. Posteriormente, el martes a las 21:00 horas hará lo propio frente a Estados Unidos y finalizará su expedición el martes 6 de octubre enfrentando a México a las 23:30 horas.

Bajo este contexto, el DT interino, Nicolás Córdova, manifestó que “el objetivo principal de estos tres partidos es tener competencia de alto nivel, son tres equipos mundialistas, por lo tanto, el nivel es muy alto”.

A lo que añadió: “Queremos volver a ser competitivos, si viene otro entrenador y tiene otra forma de jugar, los jugadores están acostumbrados a cambiar, ir pasando de una manera a otra. Lo importante es que a estos jugadores que me imagino serán la base de las Clasificatorias no los pille con cero partidos internacionales”.

La posible formación de Chile para enfrentar a Canadá

En cuanto a la formación, de acuerdo a las últimas prácticas, la Selección Chilena tendría a Felipe Faúndez y Agustín Arce como las principales novedades.

De esta forma, Córdova presentaría una alineación con: Lawrence Vigouroux en el arco; Felipe Faúndez, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría en el medio; Darío Osorio, Agustín Arce, Lucas Cepeda un poco más adelantados; y Gonzalo Tapia en la delantera.

El partido amistoso entre La Roja y Canadá e disputará este sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas (de Chile), en el BMO Field de Toronto. El encuentro se podrá ver en vivo por TV abierta a través de Mega, mientras que por streaming estará disponible en Mega GO.