La dura arremetida de Arturo Vidal contra Nicolás Córdova por estrategia en derrota ante Estados Unidos

El King criticó los cambios que hizo el técnico de La Roja durante el encuentro que terminó a favor de EE.UU. por 4-2.

Arturo Vidal cuestionó duramente a Nicolás Córdova por la táctica que usó en la derrota de Chile ante Estados Unidos.

El volante de Colo Colo estalló durante el segundo tiempo cuando el técnico de la selección realizó tres cambios: Rodrigo Echeverría por Víctor Felipe Méndez, Marcelo Morales por Diego Ulloa y Vicente Pizarro por Felipe Loyola. “Era el momento de poder ir a buscar el triunfo”, afirmó el King en un react que hizo en el YouTube de Mega.

En este marco, Vidal comentó: “¿Qué vamos a defender el empate? Tenemos que ir a buscar ganar y otras cosas: ser de nuevo protagonista en un partido. Echeverría defiende mucho, pero no lo necesitamos en este momento. Era para gente que empiece a tocar, Estados Unidos se está desesperando“.

“Hubiese metido al Vicho, pero no a Echeverría. Seremos más agresivos en la marca, pero perderemos un poco el juego y nos meteremos más atrás. No quería eso, te pueden hacer daño al defender más atrás contra estos. Lo estoy diciendo”, añadió.

Los cuestionamientos de Arturo Vidal a Nicolás Córdova en la derrota de La Roja

“Eso es lo que pienso: si el equipo ya agarró la forma y está igualado, en un cambio tienes que subir el nivel y hagas sentir que lo vas a buscar. Si pones a un jugador bueno defensivamente, al equipo le das el mensaje de que se tire para atrás solo. Por eso los cambios son muy importantes”, complementó.

Siguiendo en esa línea, Arturo Vidal cuestionó la señal que entregó Córdova al equipo con las modificaciones. “Es cierto que entran 11, pero los cambios son fundamentales. Porque son los que te dicen qué quiere el entrenador y qué necesita el equipo”, sostuvo.

“Si pones gente a defender, vamos a cuidar el resultado. Pero si pones un volante o un delantero para hacer daño, es un mensaje de ir para adelante a buscar el triunfo. Por eso los cambios son muy importantes”, expresó.

Tras el gol de Chris Richards, quien puso el 3-2 parcial ante la pasividad de Paulo Díaz, el King sentenció: “Ahora viene la desesperación nuestra y los gringos tocarán en su campo y nos pillarán corriendo para atrás. Con el gol se volvieron a acomodar“.