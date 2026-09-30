Kast oficializa retiro de reforma de seguridad si parlamentarios presentan texto alternativo

De acuerdo con los legisladores presentes en la cita, la próxima semana presentarán el proyecto alternativo, que tuvo su origen en los senadores Squella y Longton.

El Presidente José Antonio Kast encabezó en la mañana de este miércoles una reunión con parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados con el objetivo de destrabar la reforma constitucional de seguridad. Según revelaron quienes estuvieron presentes en la cita, el mandatario manifestó su disposición de retirar el proyecto si los legisladores presentan uno alternativo.

A la cita asistieron los vicepresidentes de la Cámara y el Senado, Ximena Ossandón (RN) e Iván Moreira (UDI), además de los presidentes de la Comisión de Seguridad y de Constitución de ambas cámaras: Jaime Mulet (FRVS), Karim Bianchi (IND), Cristián Araya (REP) y Pedro Araya (PPD). Por el lado del Ejecutivo, estuvieron presentes los ministros de Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI); de Seguridad, Martín Arrau (REP); de la Segpres; José García Ruminot (RN); y de Justicia, Fernando Rabat.

Tal como había adelantado este medio, retirar la reforma era una de las opciones que barajaba el ministro Arrau si es que los parlamentarios de la Comisión de Constitución del Senado no llegaban a un acuerdo. Entre las principales resistencias estaba el nuevo Estado de Excepción que proponía el Ejecutivo, sin fiscalización del Congreso, así como los catastros de organizaciones criminales y otras restricciones a la libertad de reunión y tránsito.

Al término de la cita, el senador Pedro Araya sostuvo que el Gobierno manifestó “su disposición a retirar la reforma una vez que se presente un texto alternativo que se haga cargo de resolver los problemas que estaban planteados originalmente en la reforma“.

En ese sentido, aclaró que la próxima semana presentarán un nuevo proyecto de ley. La diputada Ximena Ossandón, en tanto, confirmó que el proyecto se retirará “en la medida que exista otra reforma visada también para el gobierno”.

A su vez, en diálogo con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el senador Karim Bianchi adelantó que será el proyecto de los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (REP) “el que va a avanzar en los términos que se conversó en la comisión”.