El desglose del informe del INE que explica por qué el desempleo subió a 9,6% en el trimestre junio-agosto

En doce meses, la tasa de desocupación registró un aumento de 1,0 punto porcentual (pp.).

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer su informe correspondiente a la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) correspondiente al trimestre junio-agosto, revelando que el desempleo aumentó a 9,6%.

Con esto, en doce meses, la tasa de desocupación registró un aumento de 1,0 punto porcentual (pp.), producto del alza de la fuerza de trabajo (0,3%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,9%).

El INE confirmó, además, que las personas desocupadas aumentaron 13,0%, incidido por quienes se encontraban cesantes (12,1%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (23,2%).

Por otro lado, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 61,5% y 55,6%, respectivamente decreciendo 0,3 pp. y 0,9 pp., en cada caso. En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 1,8%, influida por las personas inactivas habituales (1,6%) y personas inactivas potencialmente activas (3,4%).

Desglose por género

El informe sobre el desempleo en el trimestre junio-agosto, que dio a conocer el INE, reveló que en las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 10,3%, aumentando 1,0 pp. en el período.

Esto se explica por el ascenso de 1,3% de la fuerza de trabajo, mayor al 0,2% registrado por las ocupadas, mientras que las desocupadas se expandieron 12,2%, incididas tanto por las cesantes (12,8%) como por aquellas que buscaron trabajo por primera vez (6,2%).

En tanto, la tasa de participación se situó en 53,0%, avanzando 0,2 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 47,6%, retrocediendo 0,3 pp. en este periodo. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo crecieron 0,3%, influidas únicamente por las inactivas potencialmente activas.

Con respecto a los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 9,1%, creciendo 1,1 pp. en un año, a raíz de la disminución de 0,5% de la fuerza de trabajo, menor en magnitud a la caída de 1,7% registrada por los ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 13,7%, incididos por los cesantes (11,4%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (46,9%).

Las tasas de participación y ocupación, por su parte, se situaron en 70,3% y 63,9%, decreciendo 1,0 pp. y 1,7 pp., en cada caso; mientras que los hombres fuera de la fuerza de trabajo aumentaron 4,3%, influidos, principalmente, por los inactivos habituales e inactivos potencialmente activos.

La informalidad sigue al alza

Según reveló el INE, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas decreció 0,9%, incidida exclusivamente por los hombres (-1,7%), debido a que las mujeres aumentaron 0,2%.

La tasa de ocupación informal llegó al 26,3%, con un incremento de 0,3 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 28,3% y 24,8%, con variaciones de 0,5 pp. y 0,1 pp., respectivamente.

Las personas ocupadas informales aumentaron 0,3%, incididas exclusivamente por las mujeres (2,0%), dado que los hombres cayeron 1,2%.

La situación de la RM

En la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desempleo del trimestre junio – agosto de 2026 alcanzó un 9,8%.

Esta cifra aumentó 0,9 pp. en doce meses, producto de la disminución de la población ocupada (-1,0%), superior a la reducción de la fuerza de trabajo (-0,1%).

Según sector económico, la reducción de la población ocupada fue incidida por información y comunicaciones (-25,1%), industria manufacturera (-10,3%) y actividades de salud (-6,0%), además de las categorías ocupacionales de personas asalariadas formales (-5,5%) y personas asalariadas informales (-1,3%).