Motivos familiares y pérdida de confianza: seremis de Desarrollo Social y Vivienda de la RM presentaron sus renuncias

Suman 41 los seremis que han cesado sus funciones desde el inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, el pasado 11 de marzo.

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De manera simultánea renunciaron a sus cargos los seremis de Desarrollo Social y Vivienda de la Región Metropolitana, Kattia Durán y Sebastián Norambuena, respectivamente, según confirmaron ambas carteras.

De acuerdo con lo reportado desde el Minvu, la salida de Norambuena se concretó luego de que el titular de la cartera, Iván Poduje, le solicitó la renuncia debido a una pérdida de confianza, tras no cumplir las metas a la velocidad requerida.

Por su parte, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se apuntó que Durán dejó su cargo por “motivos familiares”.

41 seremis renunciaron en lo que va del mandato de Kast

Con la salida de ambos, ya suman 41 los seremis que han cesado sus funciones desde el inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, el pasado 11 de marzo.

Según informó el Minvu, el actual encargado de la Sección Jurídica de la repartición, Mauricio Bottner, asumirá la subrogancia de la Seremi Metropolitana.

En tanto, desde Desarrollo Social se ratificó que “la decisión responde exclusivamente a razones de carácter familiar que requieren de su completa atención y dedicación”.

“Esta secretaría de Estado agradece el compromiso y la dedicación mostrados por Kattia Durán durante su gestión, así como su trabajo al servicio de las personas y familias de la Región Metropolitana, deseándole lo mejor en la nueva etapa que inicia”, se añadió.