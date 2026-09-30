VIDEO – El origen de la fuerte pelea entre jugadores de Chile y Estados Unidos

El DT de EE.UU., Mauricio Pochettino, se refirió a los hechos y afirmó que “es difícil porque siempre pretendes enfocarte en los tuyos, pero cuando ocurre no sabes realmente bien todo lo que pasó. Es una situación muy loca”.

En escándalo terminó el partido amistoso entre Chile y Estados Unidos. Cuando faltaban apenas segundos para el final, un incidente entre jugadores provocó un enfrentamiento dentro de la cancha del Energizer Park, en St. Louis, Misuri.

Estados Unidos ganaba 4-2 y tenía prácticamente asegurado el triunfo. En ese contexto, el arquero Brian Schwake recibió el balón cerca del final y optó por controlarlo antes de lanzarse al piso, realizando una especie de “canchereada”.

La acción no cayó bien en la selección chilena. Leandro Hernández llegó hasta el guardameta y, pese a que este sostenía la pelota con las manos, intentó tocarla con el pie.

El gesto generó una rápida reacción de los futbolistas estadounidenses. Los jugadores rodearon a Hernández y comenzaron los empujones.

Del lado chileno también aumentó la tensión. Paulo Díaz y Gonzalo Tapia se encararon con sus rivales durante el altercado, mientras los integrantes de ambos planteles intentaban contener la situación.

Pese a la pelea, el árbitro optó por no expulsar a ningún jugador. El encuentro continuó durante algunos segundos y llegó a su final con el marcador 4-2.

Pero la tensión no terminó con el pitazo final. Una vez concluido el amistoso, nuevamente hubo un amago de enfrentamiento entre integrantes de ambos equipos. Esta vez, los cuerpos técnicos intervinieron rápidamente y evitaron que el episodio pasara a mayores.

Pochettino bromeó tras la pelea entre juegadores de Chile y Estados Unidos

Durante la conferencia de prensa, el técnico de EE.UU., Mauricio Pochettino, se refirió a lo que ocurrió al final del duelo, señalando que “no me gusta”, aunque después bromeó recordando su época como futbolista y afirmó entre risas que “cuando era joven sí me gustaba pelear mucho”.

A lo que añadió: “Es difícil porque siempre pretendes enfocarte en los tuyos, pero cuando ocurre no sabes realmente bien todo lo que pasó. Es una situación muy loca. Lo más importante es relajarte, calmarte”.

El entrenador del conjunto norteamericano manifestó que entiende que la pelea se originó por la frustración de los jugadores chilenos por estar perdiendo, pero expresó que al ir ganando no pueden caer en el juego de ellos, y lo más importante “es mantener la calma y respetar al rival sea cual sea el resultado”.