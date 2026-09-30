Presupuesto 2027: Gobierno confirma aumento de 1,5% del gasto fiscal

A inicios de agosto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND) estimó que el gasto crecería entre 0 y 1% en el presupuesto 2027. Cumplido el plazo para que el Ejecutivo ingrese su propuesta e inicie la discusión en el Congreso, el Presidente José Antonio Kast y el secretario de Estado confirmaron que esta cifra será de 1,5%.

El guarismo fue dado a conocer por ambos durante la reunión que sostuvieron anoche con parlamentarios oficialistas en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar. Uno de los presentes en la cita, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper (RN), explicó que “ese 0,5% adicional va a ir pensado en obras públicas, va a ir pensado en vivienda, va a ir pensado en seguridad para hacerse cargo de las prioridades de los chilenos”.

El legislador también reveló una de las peticiones del mandatario a los presentes. “Nos ha pedido que hagamos especial fiscalización de los fraudes sociales, que son aquellas asignaciones de gasto que muchas veces, como las licencias, como el tema del no pago del CAE, cosas que muchas veces se han dejado pasar y que tenemos que fiscalizar, porque al final ordenar la casa tiene que ver con gastar bien, pero también con evitar fondos que no estén bien asignados. Así que a eso nos vamos a dedicar”, especificó.

En la cita, el Ejecutivo también comprometió la creación de una instancia de trabajo con los parlamentarios de manera de atender las diferencias que puedan surgir en torno al presupuesto.

Si bien el Gobierno no profundizó durante la reunión en los posibles recortes, el senador Javier Macaya (UDI), presidente de la Comisión de Hacienda, reveló esta mañana que “van a haber dolores”. “Yo asumo que partidas quizás de menos énfasis en lo que es la reactivación económica y la creación de empleo van a ser más dolientes, entre comillas, pero acá el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos”, dijo a Cooperativa.

La diputada Flor Weisse (UDI), por su parte, adelantó que el presupuesto tendrá foco “en la responsabilidad fiscal, la contención y la consolidación fiscal, y en lo que es la generación de inversión, porque ello genera empleo, que es lo que hoy día tiene una prioridad”.

“Eso está enfocado a los Ministerios de Vivienda, de Obras Públicas. El eje de Seguridad, por supuesto, que tiene una vocación importante también como Defensa, que hoy día es necesario para el país”, añadió.