Lo que necesita Kimi Antonelli para ser el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1

Con solo 20 años, Antonelli está ad portas de coronarse campeón de la F1 y arrebatarle el récord que ostenta Sebastian Vettel hace 16 años.

El campeonato mundial de Fórmula 1 podría tener un nuevo monarca este fin de semana. Andrea Kimi Antonelli llega al Gran Premio de México con una ventaja que lo deja a las puertas de su primera consagración. Su victoria en Austin reforzó su liderazgo y abrió la posibilidad de definir el título con varias fechas de anticipación.

El piloto de Mercedes suma 365 puntos en la clasificación general. George Russell, su compañero de equipo y principal perseguidor, ocupa el segundo lugar con 242 unidades, tras finalizar octavo en el Gran Premio de Estados Unidos. Lewis Hamilton marcha tercero con 241 puntos.

La diferencia de 123 unidades coloca a Antonelli en una posición privilegiada. Con solo cinco fechas por disputar y 125 puntos todavía en juego, el italiano podría resolver la lucha por el campeonato en el circuito Hermanos Rodríguez.

Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de la F1 en México

Las posibilidades de consagración dependen, principalmente, del resultado que consiga el líder y de lo que hagan sus rivales directos.

Antonelli tendrá suficiente con sumar dos puntos el próximo domingo. Ese resultado le permitiría llegar a 367 unidades y asegurar el título, sin importar lo que hagan Russell y Hamilton. Para conseguirlo, deberá terminar entre los nueve primeros puestos.

También podría celebrar sin sumar puntos. Si finaliza décimo o queda fuera de la zona de puntuación, será campeón siempre que ni Russell ni Hamilton ganen la carrera.

Solo dos escenarios postergarían la definición. El primero exige que Antonelli termine décimo y Russell consiga la victoria. El segundo contempla que el italiano quede fuera de los diez primeros y Hamilton cruce la meta en el primer lugar.

Una ventaja que deja poco margen para sus rivales

La diferencia en la clasificación obliga a Russell y Hamilton a depender de una combinación de resultados muy difícil de conseguir. Ambos necesitan ganar todas las carreras restantes y esperar que Antonelli prácticamente deje de sumar puntos.

En el caso de Russell, el británico tendría que imponerse en los cinco Grandes Premios que quedan y esperar que el italiano consiga como máximo una unidad durante ese tramo. Hamilton afronta una situación similar: necesita cinco victorias consecutivas y que Antonelli no vuelva a sumar.

Además, el líder cuenta con otra ventaja en caso de empate. Si ambos pilotos terminan el campeonato con la misma cantidad de puntos, Antonelli se quedaría con el título gracias a su mayor número de victorias durante la temporada.

Antonelli, ad portas de romper el récord de Vettel

La eventual consagración en México tendría un valor adicional para el piloto de Mercedes. Además de conseguir su primera corona en la categoría reina del automovilismo, Antonelli podría convertirse en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1.

El récord pertenece actualmente a Sebastian Vettel. El alemán conquistó su primer campeonato en 2010, cuando tenía 23 años y 134 días.

Antonelli, con apenas 20 años, está ante la oportunidad de superar esa marca y establecer un nuevo registro histórico. Una victoria en Austin lo dejó al borde de la consagración. Ahora, el Gran Premio de México podría convertirse en el escenario de un logro que marcaría su carrera y abriría un nuevo capítulo en la historia de la máxima categoría.