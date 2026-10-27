Los populares sitios web piratas que la Subtel ordenó bloquear y que ya no podrás ocupar

Los proveedores de internet tienen cinco días para ejecutar la solicitud de la Subtel.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) puso en marcha un procedimiento que provocará el bloqueo de varios sitios web que ofrecen contenido por streaming piratas. Es decir, ilegal.

Las autoridades buscan resguardar la privacidad, datos personales y evitar el robo de información de los usuarios ya que, según cifras que se manejan, solo en Chile hay cerca de un millón de suscripciones a servicios ilegales de televisión y streaming.

Todo esto se debe a una resolución del 19° Juzgado Civil de Santiago, el cual acogió la demanda presentada por Warner Bros. por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.

De esta forma, la Subtel ofició a los distintos proveedores de internet -GTD, Directv, Entel, WOM, Mundo, ClaroVTR, Netline y Movistar- para que inicien los bloqueos a estos sitios web piratas, con un plazo de cinco días.

Entre los más populares y reconocidos se encuentran:

MagisTV.

FlujoTV.

XuperTV.

Cuevana.

Oleada TV.

Stella TV.

TeleLatino.

PelisPlus.

Cinecalidad.

Fútbol Libre.

Según cifras la subsecretaría, a la fecha se han logrado bloquear un total de 1.954 URL vinculadas a servicios de IPTV ilegal.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, señaló que “acceder a servicios de TV pirata no solo es consumir contenido no autorizado: es abrirle la puerta al cibercrimen. Al instalar estas aplicaciones informales, los usuarios exponen sus claves bancarias, datos personales y dispositivos a hackeos y estafas, sin ningún tipo de respaldo ni protección”.