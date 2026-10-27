Daysi Jaramillo, la mujer que lleva una semana desaparecida en San Pedro de la Paz

La búsqueda de la mujer de 40 años se concentra en el sector del litoral de la comuna ubicada en la Región del Biobío.

El pasado martes 20 de octubre fue la última vez que vieron a Daysi Jaramillo con vida en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío.

Al desconocer su paradero, su familia puso una denuncia ante la justicia por presunta desgracia.

La última vez que se le vio, la mujer de 40 años se encontraba entre la playa Lomas Coloradas y el colindante sector residencial y comercial denominado Portal San Pedro.

Las primeras indagatorias apuntan a que Daysi Jaramillo habría desaparecido, precisamente, en el sector costero de Bosque Mar, según su hermana, Bárbara Lucero.

Víctor Betancour, jefe del Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres, detalló que “hoy día las labores que estamos desarrollando en conjunto con la Armada tienen que ver básicamente con la rebusca, revisar sectores más alejados de acá del punto inicial, y nos estamos desplazando con recursos hacia el sur, más al sur; playa Maule, Chivilingo, playa Blanca, Colcura”.

Junto con eso, aseveró que “la idea es avanzar sin dejar de revisar lo que es el litoral de acá de la comuna de San Pedro de la Paz. Estas labores se van a mantener por lo menos hasta las 19:00 horas y también dependiendo de cómo se vayan desarrollando las tareas del día de hoy (lunes)”.

En las últimas horas se ha confirmó que su auto habría aparecido en una playa y que sus pertenencias estaban a la orilla del mar.