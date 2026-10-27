“Ese riesgo siempre ha estado latente”: la declaración de Rabat por reincidencia de beneficiados con rebajas de condenas

El ministro apuntó contra el consejo a cargo de analizar cada uno de los casos de quienes recibieron la rebaja de sus condenas.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó el peligro de reincidencia que existe en 33 de los 56 beneficiados en la rebaja de sus condenas.

Fue BioBioChile la que dio a conocer informes de Gendarmería respecto de los sujetos que cometieron delitos sexuales contra menores de edad, en el cual advierten que existe un alto riesgo de reincidencia, negación del delito y falta de empatía en varios de ellos.

En un punto de prensa en las dependencias del Ministerio de Justicia, Rabat explicó que “hay que entender bien el procedimiento de rebaja de condenas, en el cual, no es el Ministerio de Justicia quien analiza el mérito de la solicitud. Para eso hay un consejo integrado por un ministro de la Corte de Apelaciones, por jueces, y también por psicólogos y asistentes sociales, quiénes son precisamente los llamados por la ley para analizar estas situaciones”.

En ese sentido, precisó que “el rol que le corresponde al Ministerio de Justicia, luego, es únicamente determinar si se cumplieron ciertos requisitos o formalidades. Por tanto, no hay una ponderación de la situación de cada uno de esos internos”.

A raíz de esto, continuó, es que “están en proceso de presentarse el proyecto de ley que hemos preparado para que nunca más, nunca más exista una situación como lo que hemos vivido, y que en el fondo, lo que busca es llenar un vacío que tenía la ley, como ha sido reconocido también por la jurisprudencia“.

Sobre la reincidencia de los beneficiados, el ministro Rabat recalcó que “el ministro de Justicia no tiene competencia para ponderar esos antecedentes, puesto que para eso hay una comisión especialista y lo que estamos haciendo con el proyecto de ley que está en proceso de presentación, además, es mejorar esa norma y por lo tanto, lo que establecemos a través de esa norma, es que el informe de Gendarmería sea un antecedente calificado al momento de que la comisión adopté la decisión respectiva”.

“En todo este sistema, que como ustedes ya saben, data desde el año 2003, es decir tiene más de 20 años de duración, ese riesgo siempre ha estado latente y es por eso que se establece una comisión, especialista con psicólogo y asistentes sociales para que analicen esa situación”, añadió.