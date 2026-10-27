La U acecha a Colo Colo: sus próximos rivales, cómo está la tabla y los clásicos clave

La U nuevamente acortó distancia con Colo Colo y se ilusiona con luchar el título hasta el final. Restan cinco fechas para el final, con dos clásicos aún por jugar. Revisa los detalles.

A cinco fechas de que termine la Liga de Primera del fútbol chileno, la U de Chile continúa acortando la distancia ante Colo Colo, que no ha podido ganar en los últimos cuatro partidos.

Si bien el Cacique continúa como líder exclusivo del torneo, hace unas semanas le sacaba 16 puntos de ventaja a los Azules. Ahora, esta diferencia se ha visto reducida a 7 unidades.

Los dirigidos por Fernando Ortiz son los punteros con 55 puntos, mientras que la U los acecha con 48 unidades. Considerando que los albos suman cuatro duelos sin ganar y los azules encadenan cuatro victorias consecutivas, la ilusión está más intacta que nunca para los de Fernando Gago.

Bajo este contexto, surge la pregunta sobre si a la U le alcanzará para pelear el título en las últimas fechas. “Mientras matemáticamente nos dé, vamos a seguir compitiendo y con la intención de salir a jugar cada partido como una final, y buscar victorias”, expuso Gago tras el triunfo por 4-1 sobre Everton.

Los partidos que le restan a Colo Colo y a la U en la lucha por el título de la Liga de Primera

Colo Colo recibirá en el Monumental a la Universidad de Concepción en la próxima fecha. Tras ello, visitará a Ñublense y después hará de local contra la U Católica en un nuevo clásico. Volverá a repetir localía ante La Serena y cerrará como visitante frente a Cobresal, que se encuentra peleando el descenso.

La U tendrá una dura tarea durante este fin de semana, ya que visitará a la UC en el Claro Arena, un duelo que también es clave en la disputa por el Chile 2.

Después del Clásico Universitario, los azules jugarán contra Cobresal (local), O’Higgins (visita), Deportes Concepción (V) y cerrará como local ante Unión La Calera, el colista del campeonato.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera del fútbol chileno: