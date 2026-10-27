Alvarado aborda la baja popularidad del Gobierno y critica foto de Pavez rumbo a República Dominicana

El biministro explicó la caída del Gobierno en encuestas y reconoció error en la foto que publicó el subsecretario Pavez rumbo al encuentro por la Coalición Americana contra los Cárteles.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se refirió a la caída de la aprobación del Gobierno en las encuestas y explicó la pausa que se tomó para decidir si adherir o no Coalición Americana contra los Cárteles (AE3) impulsada por Estados Unidos.

Respecto a lo primero, en conversación con Radio ADN, Alvarado comenzó diciendo que “había una expectativa muy alta respecto a cambios en la situación económica de las personas. Tenemos una tasa de desempleo del orden del 9,5%, que es casi un millón de personas, que existía esa expectativa de rápidamente volver a tener una oportunidad laboral”.

En cuanto a las acciones que han realizado desde La Moneda, el secretario de Estado manifestó que “lo que hicimos para cumplir esas expectativas, fue hacer cambios estructurales en la legislación económica. Y tuvimos cuatro meses en el Congreso para despachar la Ley de Reconstrucción, para hacer más competitivas las tasas tributarias en el país. En segundo lugar, esa mayor competitividad que atraiga inversiones, y esas inversiones se traduzcan posteriormente en oportunidades laborales”.

Tras ello, abordó el denominado “bencinazo”, señalando que “fue una decisión dura, muy difícil, que nos pega en la percepción ciudadana hasta el día de hoy, pero fue una decisión responsable”.

A lo que agregó: “Si se hubiera hecho por los temas de los subsidios tradicionales que se viene haciendo del MEPCO, del día que tomamos esta decisión al día de hoy, hubiéramos estado a los mismos niveles de precios, hubiéramos estado con un déficit fiscal mayor y con recursos que no teníamos. Por lo tanto, cuando uno se enfrenta a una realidad y hay que tomar decisiones complejas, obviamente el sentido de responsabilidad lo lleva a hacerlo”.

La Coalición Americana contra los Carteles y la polémica por foto de subsecretario Pavez

Esta semana el Gobierno comunicó que se dará un tiempo para decidir si se sumará o no a la Coalición Americana contra los Cárteles (AE3) que impulsa Estados Unidos.

En este marco, el Presidente José Antonio Kast envió al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a República Dominicana a un encuentro en donde hará saber que nuestro país se mantendrá en calidad de observador.

“Nosotros queremos tener la certeza y la seguridad de que este acuerdo que se está trabajando en la República Dominicana efectivamente profundice ese objetivo de trabajo con las policías, trabajos de inteligencia, de entrenamiento, en fin. Como nosotros tenemos algunas dudas respecto de la participación de las Fuerzas Armadas, preferimos conocer el contexto definitivo, hacer nuestros planteamientos antes de tomar una decisión”, explicó Alvarado.

“Como somos un país que tiene una institucionalidad, que vamos a respetar siempre esa institucionalidad, queremos evaluarlo muy bien y someterlo a consideración de las instancias técnicas y políticas que correspondan”, añadió.

Siguiendo en la línea del viaje de Pavez, Alvarado se refirió a la la foto que publicó en X el subsecretario en la que se veía hablando por teléfono en un avión de la FACh.

Lo anterior, luego de que generara una serie de críticas. De hecho, la foto ya no está disponible.

“No me parece ese tipo de fotografías (…) yo entiendo que no está la fotografía, pero acá había que transportar a una autoridad de gobierno a una reunión importante en la cual el país está participando y estaba convocado. Lo que sí es incómodo, molesto y no había sucedido nunca es hacer alarde en la forma que una persona se transporta. Entonces, dicho eso, yo creo que fue un profundo error y la magnitud del error da cuenta que sea una noticia pública“, sentenció.