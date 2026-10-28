Municipalidad de Peñalolén clausura sede de la ANFP: apunta a 16 años de irregularidades

El alcalde apuntó a una millonaria deuda del organismo. Además, el edificio no cuenta con la autorización de la Dirección de Obras Municipales.

La Municipalidad de Peñalolén clausuró este miércoles la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), ubicada en avenida Quilín 5635. El alcalde de la comuna, Miguel Concha Manso, explicó que la medida responde a la falta de recepción definitiva del inmueble.

“Este edificio no tiene ninguna autorización para funcionar”, afirmó el jefe comunal. Según detalló, el recinto no cuenta con la aprobación final de la Dirección de Obras Municipales.

“Este edificio, cuando se construyó, necesitaba realizar un trámite más, que era la recepción definitiva, que es un trámite obligatorio por la Ley General de Construcción y Urbanismo que tenemos en Chile. Y este edificio no la cuenta, y por eso el día de hoy estamos clausurando este espacio”, sostuvo.

Alcalde de Peñalolén apunta a deuda municipal de la ANFP

La clausura no es el único cuestionamiento del municipio contra el organismo rector del fútbol chileno. El alcalde también ratificó una denuncia por la falta de patente comercial y advirtió que la deuda de la ANFP podría alcanzar los $172 millones.

Concha calificó la situación como “inaceptable”. Según señaló, esos recursos permitirían financiar iniciativas y beneficios para los habitantes de la comuna.

“Lo más impresentable es que, teniendo todas las condiciones para poder regularizarlo, no lo han hecho. Esta institución no ha respetado al municipio de Peñalolén, no ha respetado la ley y por eso hoy, como Municipalidad, estamos en la obligación de generar esta clausura”, declaró.

El alcalde también explicó qué pasos debe seguir la asociación para revertir la medida y señaló que la ANFP debe “acercarse a la Dirección de Obras, subsanar todas las situaciones pendientes que tienen relación con esta recepción definitiva, que es la final y, una vez que eso, ya quede ordenado, inmediatamente se levanta la clausura”.