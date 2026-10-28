Quién es y cuál es la labor del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto que designó Kast

El general de Aviación Máximo Venegas reemplazará al actual jefe del EMCO, general Leonardo Romanini, quien asumirá como nuevo comandante en jefe de la FACh.

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El Presidente José Antonio Kast informó este miércoles que designó al general de Aviación Máximo Venegas Raggio para que asuma como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO).

“He designado al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto”, detalló el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

En su posteo, el jefe de Estado añadió que “le deseo mucho éxito en esta importante responsabilidad. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y su compromiso permanente con la defensa y seguridad de Chile”.

El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto acudió esta mañana a La Moneda para asistir a una audiencia en la que también tomaron parte el ministro de Defensa, Fernando Barros, y el actual jefe del EMCO, el general de Aviación Leonardo Romanini.

Este último dejará el cargo para asumir su nuevo rol como comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile.

Qué se sabe del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto

El general de Aviación Máximo Venegas asumirá como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto con 59 años de edad. Está casado y tiene tres hijos.

En 1985 ingresó a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado y el 1 de enero de 1989 se graduó con el grado de alférez.

Según se informó desde la institución, ese mismo año también obtuvo la especialidad de piloto de guerra.

En 2019 ascendió al grado de general de Brigada Aérea, tres años más tarde al de general de Aviación y también asumió como comandante del Comando Logístico. En 2024 se lo nombró comandante del Comando de Combate.

Desde su nuevo cargo como jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Venegas liderará el trabajo de planificación estratégica y la coordinación de las capacidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Además, de acuerdo con la legislación vigente, será el encargado de ejercer el mando militar de las fuerzas asignadas a operaciones conjuntas.

El EMCO es un organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y su rol principal consiste en asesorar en materias relacionadas con la preparación y el empleo conjunto de las Fuerzas Armadas.