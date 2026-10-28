“No tengo miedo a equivocarme por ambicioso”: Quiroz pronostica crecimiento económico superior al 3% para 2027 en Enade

El ministro de Hacienda ve un auspicioso escenario económico en el país pese al complejo momento que atravesamos.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, participó en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) donde expuso la situación que atraviesa el país, pero destacó también el optimista escenario para los próximos años.

Durante su exposición, el secretario de Estado reconoció que “en lo personal, al menos, no tengo miedo a equivocarme por ambicioso” y, por lo mismo, “queremos doblar el crecimiento, dejar el país al término de la administración del presidente Kast creciendo a un ritmo tendencial del 4%, y reducir la tasa de desempleo al 4,5%, y para eso debemos multiplicar la inversión por cinco”.

“En definitiva, regresar a ese ambiente que vivió Chile desde la segunda mitad de los 80 hasta comienzos del 2010 en que el país pudo crecer”, agregó, lo que en su momento ayudó a liderar el ingreso per cápita a nivel regional y resolver fuertemente los problemas de vulnerabilidad.

Junto con eso, descartó que el Estado fuera “la solución a los problemas de Chile” y que “no hay nada que reemplace a la iniciativa privada para generar progreso. Nada”.

Tras su exposición en Enade, y en conversación con la prensa, Quiroz ve hacia adelante viene “un futuro de inversiones” y que, como metas, aseveró que “todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, pero con la información disponible, vamos a crecer más del 3%“.