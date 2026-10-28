Las razones de la UDI para denunciar a Jaime Bassa (FA) ante la comisión de Ética

La bancada de la UDI acordó denunciar en los próximos días al diputado del Frente Amplio Jaime Bassa ante la comisión de Ética por sus dichos contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos Fernando Rabat (IND)

El parlamentario frenteamplista pidió el martes la renuncia del secretario de Estado, por los decretos que éste firmó para rebajar penas de condenados por delitos sexuales e integrantes del Tren de Aragua. “Esta es la forma en la que operan los amigos de Paul Schäfer, los amigos de Epstein y los amigos de Milei, que cuando se refiere al Estado habla de un pedófilo encerrado en un cuarto de niños bañados en glicerina”, recriminó.

“Esto no es un error, esta es una manifestación más de una red de pedofilia internacional, donde los propios archivos de Epstein muestran a Donald Trump como violador de niños. Quisiera saber quiénes de esta nueva derecha, radical y extrema apoyan este tipo de actos y la impunidad de los violadores”, añadió. También, señaló que el Presidente José Antonio Kast “tiene la obligación de develar cuáles son las redes de pedofilia (…) que han estado sistemáticamente garantizando la impunidad y que ahora tienen a decenas de violadores libres en nuestras calles”.

La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, junto con el diputado Eduardo Cretton calificaron estos dichos como una “bajeza política miserable e indecente” y señalaron que Bassa “sobrepasó todos los límites”. “Nadie discute que la oposición tenga derecho de criticar al Gobierno, marcar sus diferencias y ejercer las acciones que tenga a su disposición,pero existe una obligación que nadie debería olvidar: actuar con un mínimo de responsabilidad, seriedad y respeto, sobre todo si hablamos de asuntos tan delicados como los delitos sexuales contra menores”, acotaron.

Si bien Weisse y Cretton han cuestionado la decisión del Ministerio de Justicia, calificaron como un “descriterio” que Bassa haya vinculado esta situación con una supuesta red de pedofilia. “Tiene la obligación de llevar su denuncia hasta el último, pero haciéndose cargo de todas las consecuencias que puedan venir”, advirtieron los parlamentarios UDI.