Lluvia, tormentas eléctricas y granizos en Santiago: los detalles del sistema frontal que llegará este fin de semana

Un nuevo sistema frontal dejará lluvias en las Región Metropolitana, en un fin de semana marcado por Halloween y presencia de chilenos en cementerios.

Un nuevo sistema frontal arribará este fin de semana a la zona central, incluyendo a la Región Metropolitana de Santiago, cuyo evento dejará lluvia y posibles tormentas eléctricas en sectores del valle.

Este miércoles habrá una máxima de 26°C en la capital, a diferencia de cómo ha estado el tiempo durante las últimas semanas, donde las precipitaciones han sido protagonistas. A partir del jueves, la temperatura disminuirá un poco y las nubes se volverán más amenazantes, de acuerdo al pronóstico del meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

“El jueves comienzan los primeros indicios de la manifestación de esta inestabilidad, con chubascos débiles entre Valparaíso y el Biobío en sectores de precordillera”, comenzó diciendo el especialista.

Tras ello, aseveró que “el viernes habrá chubascos en el valle en la tarde, pero el día sábado ya la inestabilidad llega a su peak en este ciclo y podríamos tener tormentas en la tarde y tormentas de granizos. No se descarta la actividad eléctrica”.

“La probabilidad de actividad tornádica, que es una tercera fase que hay que agregar, no se descarta, pero la probabilidad es más bien baja“, añadió.

Las nuevas precipitaciones coincidirán con Halloween y un fin de semana que estará marcado por la concurrencia de miles de personas a cementerios.

Este es el pronóstico del tiempo para Santiago, según Meteored: