Cómo la desafiliación de San Marcos de Arica golpea a la Primera B

El Tribunal de Disciplina decidió desafiliar a San Marcos, club que apelará y no descartó acudir a justicia ordinaria.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sacudió a la Primera B y desafilió a San Marcos de Arica tras acoger la una denuncia presentada por el directorio del organismo contra el club de la Primera B a raíz de incumplimientos de carácter administrativo.

La Primera Sala tomó esta decisión en una votación dividida de seis votos contra uno. La sentencia fundada será notificada próximamente, momento en que comenzará a regir el plazo para apelar ante la Segunda Sala (cinco días).

En este marco, uno de los integrantes de la mayoría planteó aplicar la regla que contempla contabilizar los partidos del equipo como derrotas por 3-0, salvo que sus rivales hayan ganado por una diferencia mayor.

La resolución podría cambiar por completo la tabla de posiciones, ya que el recálculo terminaría castigando a San Luis y beneficiando a Cobreloa. A este último le bastaría solo un punto para ser campeón de Primera B.

Respecto a la zona baja del torneo, Rangers, Unión San Felipe y Santa Cruz se salvarían de descender producto de la sanción a San Marcos. Llama la atención el caso de San Felipe, que por tercer año consecutivo se salvaría administrativamente de caer a Segunda División.

San Marcos apelará a la desafiliación

Por medio de un comunicado, el conjunto nortino aclaró que por ahora solo conoce el veredicto y aún no recibe los fundamentos de la sentencia, los que, según informó, serán notificados este viernes.

A partir de ello, la institución tendrá un plazo reglamentario de cinco días hábiles para presentar un recurso de apelación ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

“El Club Deportivo San Marcos de Arica utilizará todas las instancias e instrumentos jurídicos disponibles para revertir esta determinación y demostrar la plena legalidad de nuestro actuar”, afirmó.

“La institución se reserva el ejercicio de todas y cada una de las acciones legales y judiciales pertinentes, tanto en sede deportiva como en la justicia ordinaria, frente a las irregularidades y perjuicios que pudieren derivar de este fallo”, añadió.

Finalmente, los ariqueños llamaron a sus hinchas a mantener la calma mientras avanza el proceso. “Agotaremos hasta la última instancia en la defensa irrestricta de los derechos de nuestra institución y de nuestra ciudad”.