Con Clásico Universitario como plato fuerte: la programación de la fecha 26 de la Liga de Primera

Revisa los horarios y los duelos de los encuentros que se jugarán este fin de semana, los cuales serán cruciales en la lucha por el título, copas internaciones y en la pelea por no descender.

Este fin de semana se disputa la fecha 26 de la Liga de Primera del fútbol chileno, donde destaca el Clásico Universitario y duelos importantes en la lucha por el título, puestos internacionales y por la permanencia.

Este viernes, Colo Colo abrirá la jornada enfrentando a Universidad de Concepción en el Estadio Monumental, donde buscará volver a la victoria tras cuatro partidos sin sumar de a tres.

En la jornada dominical destaca el Clásico Universitario que disputará la Universidad Católica y Universidad de Chile en el Claro Arena, cuyo resultado será vital en la lucha por el segundo cupo chileno a la Copa Libertadores.

La programación completa de la fecha 26 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Viernes 30 de octubre

Colo Colo vs. Universidad de Concepción. 19:00 horas. Estadio Monumental.

19:00 horas. Estadio Monumental. Coquimbo Unido vs. Unión La Calera. 19:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Sábado 31 de octubre

O’Higgins vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Domingo 1 de noviembre

Huachipato vs. Deportes La Serena. 12:00 horas. Estadio Huachipato.

12:00 horas. Estadio Huachipato. Cobresal vs. Everton. 14:15 horas. Estadio El Cobre.

14:15 horas. Estadio El Cobre. Universidad Católica vs. Universidad de Chile. 17:15 horas. Claro Arena.

Lunes 2 de noviembre