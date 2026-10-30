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Con Clásico Universitario como plato fuerte: la programación de la fecha 26 de la Liga de Primera

Revisa los horarios y los duelos de los encuentros que se jugarán este fin de semana, los cuales serán cruciales en la lucha por el título, copas internaciones y en la pelea por no descender.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Este fin de semana se disputa la fecha 26 de la Liga de Primera del fútbol chileno, donde destaca el Clásico Universitario y duelos importantes en la lucha por el título, puestos internacionales y por la permanencia.

Este viernes, Colo Colo abrirá la jornada enfrentando a Universidad de Concepción en el Estadio Monumental, donde buscará volver a la victoria tras cuatro partidos sin sumar de a tres.

En la jornada dominical destaca el Clásico Universitario que disputará la Universidad Católica y Universidad de Chile en el Claro Arena, cuyo resultado será vital en la lucha por el segundo cupo chileno a la Copa Libertadores.

La programación completa de la fecha 26 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Viernes 30 de octubre

  • Colo Colo vs. Universidad de Concepción. 19:00 horas. Estadio Monumental.
  • Coquimbo Unido vs. Unión La Calera. 19:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Sábado 31 de octubre

  • O’Higgins vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Domingo 1 de noviembre

  • Huachipato vs. Deportes La Serena. 12:00 horas. Estadio Huachipato.
  • Cobresal vs. Everton. 14:15 horas. Estadio El Cobre.
  • Universidad Católica vs. Universidad de Chile. 17:15 horas. Claro Arena.

Lunes 2 de noviembre

  • Deportes Limache vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán Nazar.
  • Deportes Concepción vs. Palestino. 20:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

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