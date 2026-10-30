“Confunde lealtad con ceguera política”: el recado de Weisse al Partido Republicano tras la crisis por Rabat

La jefa de bancada de los diputados de la UDI defendió el derecho de que cada parlamentario gremialista evalúe los méritos de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La jefa de bancada de los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, defendió la opción de los parlamentarios de su partido de apoyar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a la vez que descartó una falta de lealtad de la colectividad con el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La legisladora se refirió al tema al responder los cuestionamientos manifestados por el Partido Republicano ante los dichos de la tienda gremialista en cuanto a que solo tomará una decisión al respecto luego de conocer el contenido del libelo que se prepara contra el secretario de Estado, a raíz de la firma de los decretos que rebajaron las penas a condenados por delitos sexuales.

“Lo que hemos visto hasta ahora es que el ministro Rabat se ajustó a la Constitución y las leyes. Habrá que ver cómo viene presentada la acusación, si tiene sustento jurídico. De acuerdo a lo que vemos, ese sustento jurídico hoy no estaría”, indicó Weisse, quien respaldó la decisión de que cada parlamentario gremialista evalúe los méritos del escrito.

Desde la tienda que preside el senador Arturo Squella ya se adelantó que ninguno de sus diputados respaldará la anunciada acusación constitucional contra el ministro Rabat.

El mensaje de Weisse al Partido Republicano

De acuerdo con lo que planteó la jefa de bancada de la UDI, desde el partido del Presidente José Antonio Kast se está exigiendo la ausencia de cuestionamientos ante un hecho de suma gravedad.

“Lo que de verdad me preocupa son las declaraciones e imputaciones inaceptables de parte de algunos diputados republicanos, cuando dicen que hay una deslealtad y una cobardía política”, planteó la diputada en la entrevista que le concedió a La Tercera.

En esa línea, Weisse recalcó que, según su parecer, desde el Partido Republicano “confunden lealtad con ceguera política, cuando hay una crisis importante y se necesita más que nunca tener un sentido de unidad, y no salir con estas declaraciones de superioridad moral que en nada ayudan”.

“En una crisis así, eso es demostrar falta de madurez. Más aún, saliendo de un episodio en donde el presidente del Partido Republicano pide disculpas”, complementó.