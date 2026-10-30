Entel y Fundación Belén Educa celebran 13 años de mentorías a estudiantes

La iniciativa ya suma cerca de 330 jóvenes acompañados en su transición hacia la educación superior. A un mes de la PAES se dio cierre al ciclo de este año, que contó con la participación de 25 alumnos y 25 tutores de la empresa de tecnología y telecomunicaciones.

En la cuenta regresiva a la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), Entel y Fundación Belén Educa realizaron el cierre de las tutorías 2026, un programa que acompaña a estudiantes de cuarto medio en los desafíos que trae el año, salir del colegio y decidir qué estudiar, dónde y cómo proyectar su futuro. La actividad se llevó a cabo en las oficinas de Entel, donde se reunieron para cerrar el ciclo.

Este año participaron 25 tutores de Entel y sus 25 estudiantes, quienes construyeron su vínculo a lo largo de cinco reuniones, presenciales o virtuales, durante los últimos meses. Los tutores asumieron un rol similar al de una madrina o un padrino, traspasando su experiencia en el mundo laboral y construyendo una relación de confianza que también fortalece la empatía, la colaboración y la resiliencia.

La gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano, participó en la actividad de cierre y dirigió unas palabras a los estudiantes: “En Entel estamos convencidos de que esta es la forma de hacer crecer al país, construyendo desde el interés de los jóvenes por ser parte de su desarrollo. A la vez, es importante que nuestros colaboradores puedan compartir sus experiencias con las nuevas generaciones. Llevamos 13 años trabajando en conjunto y esperamos que sean muchos más”.

Las tutorías, a la fecha, han acompañado a cerca de 330 jóvenes y, según la experiencia del programa, generan un aumento promedio cercano al 10% en la continuidad de estudios superiores de los alumnos, abriendo más oportunidades para su futuro.

Sobre la actividad de cierre, la encargada de Relaciones Institucionales Fundacional de Fundación Belén Educa, Karina Cofré, comentó que, “hoy hacemos una pausa para reconocer y valorar el camino recorrido por los voluntarios de Entel junto a nuestros estudiantes, en el marco del programa de tutorías 2026. Esta alianza refleja el valor de la colaboración y el compromiso compartido con la educación, generando oportunidades de aprendizaje y crecimiento que contribuyen al desarrollo de nuestros estudiantes”.

Uno de los estudiantes que participó este año fue Lucas Catriz , del Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez, cuya tutora fue Stefanie Pope, gerente de Medioambiente y Sustentabilidad de Entel. A lo largo de las cinco reuniones, ella lo acompañó mientras definía qué estudiar, y hoy el joven destaca la confianza y el apoyo que encontró en ese vínculo.

“De esta experiencia destaco que me han aclarado muchas dudas sobre mi futuro. Yo estaba muy perdido con la carrera que quería y, gracias a mi tutora, pude conciliar lo que soñaba con la carrera a la que quiero entrar. Ella me ha dado toda la confianza para expresarme y siempre me dice que no tenga miedo, que lo intente igual, porque si no lo intento no voy a saber si va a pasar o no”, comentó el estudiante.

La iniciativa es una forma de acercar la tecnología y las telecomunicaciones a los estudiantes a través de la experiencia de quienes trabajan en Entel, y una expresión concreta del compromiso Conciencia en Todas de la compañía con la sociedad.