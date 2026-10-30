“Ha estado jugando con la agricultura”: el emplazamiento de agricultores al ministro Jaime Campos

Durante su visita a la Región del Maule, agricultores acusaron al ministro de “jugar” con la agricultura y le entregaron una caja de herramientas de juguete.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, fue emplazado durante una visita a Sagrada Familia, en el marco de una actividad donde se decretó emergencia agrícola en 14 comunas de la Región del Maule.

Bajo este contexto, Juan Baeza, dirigente de Agricultores Unidos, arremetió contra el secretario de Estado y le entregó una caja de herramientas de juguete junto con una carta.

“Ha estado jugando con la agricultura tradicional”, le reprochó, antes de pedirle que deje el cargo o se comprometa a trabajar con el sector. Ante esto, Campos respondió escuetamente: “Yo no he prometido nada”.

Agricultores reprocharon al ministro Jime Campos

Posteriormente, el gremio cuestionó los compromisos del Gobierno con el mundo rural y exigió medidas contra la competencia desleal, las distorsiones de mercado y la concentración económica. También llamó a avanzar en la Ley del Grano, en medio de los daños que dejaron los recientes eventos climáticos en la Región del Maule.

Tras ello, desde el gremio manifestaron que “no tenemos nada personal contra el ministro Campos. Seguramente es un excelente abogado, pero ¡la agricultura necesita mucho más que conocimientos jurídicos! Necesitamos liderazgo, conocimiento del campo y voluntad para enfrentar sus problemas, como lo hizo en su momento el exministro Juan Agustín Figueroa Prado”.

A lo que añadieron: “En Agricultores Unidos contamos con agricultores, abogados, economistas y equipos técnicos. No necesitamos que nos expliquen nuestros problemas: necesitamos que nos escuchen para resolverlos”.

“El campo no necesita autoridades que administren su decadencia. ¡Necesita autoridades dispuestas a defender su futuro!”, sostuvieron, señalando que desde la agrupación “seguiremos presionando, proponiendo y empujando las soluciones que Chile necesita para volver a levantar su agricultura”.