Renuncia delegado presidencial del Biobío acusado de violencia intrafamiliar

El jueves el biministro del Interior y la Segegob confirmó que estaban estudiando los antecedentes en contra Julio Anativia.

El Gobierno aceptó este viernes la renuncia del delegado presidencial de la Región del Biobío, Julio Anativia, quien fue acusado durante esta semana de ejercer violencia intrafamiliar contra su cónyuge.

En diálogo con Patagual radio, la esposa de Anativia, Javiera Aroca, acusó de amenazarla económicamente, y de ejercer violencia física y psicológica en su contra. La ahora exautoridad, por su parte, catalogó la denuncia formal en su contra como falsa y aseguró que “durante los últimos meses fui victima de extorsión, amenazas y agresiones físicas por parte de mi ex señora“.

Anativia no se hizo presente en la Cumbre de las Regiones a la que asistió el Presidente José Antonio Kast el jueves. Sin embargo, la denuncia en su contra marcó la jornada, pues el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz (PCC), gritó en la instancia que “todos los corruptos van a caer”, aludiendo a él. También el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado (UDI), tuvo que despejar si el delegado seguiría en su cargo.

“Todas las denuncias de violencia intrafamiliar no corresponden, son cuestionables y, por lo tanto, el Gobierno evalúa, analiza, pondera y tomará su decisión cuando tenga la convicción”, sostuvo Alvarado.

Mediante un comunicado, el Gobierno confirmó que el exmilitante de RN presentó su renuncia esta jornada. También agradecieron “su contribución y el compromiso con que sirvió a la Región del Biobío y a sus habitantes durante el ejercicio de sus funciones” y confirmaron que su cargo lo asumirá de forma subrogante Juan Pablo Mellado (REP), quien hasta este viernes fungía como delegado provincial deL Biobío.