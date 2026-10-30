Almirante (R) Jorge Arancibia alerta “consecuencias críticas” si buque que viajará a las Malvinas lleva escolta militar

El excomandante en jefe de la Armada sostuvo que el tema “tiene que ser resuelto a nivel de gobierno a gobierno”.

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El excomandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, alertó de una eventual escalada del conflicto con Argentina si se decide ponerle una escolta militar al buque comercial que llevará alimentos y provisiones desde Punta Arenas a las islas Malvinas.

De acuerdo con lo previsto, la nave Danstar, propiedad de Easter Island Logistics, realizará su viaje inaugural hasta Puerto Stanley entre fines de noviembre y principios de diciembre.

Tras tomar conocimiento de la travesía del buque chileno, desde Argentina trascendió la posibilidad de que la Armada trasandina decida interceptar la nave en aguas internacionales, aunque desde Chile se indicó que aquello es incompatible con la libre navegación garantizada por el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Almirante (R) Arancibia alerta escalada de tensión por Malvinas

Al referirse a la situación, el almirante (R) Jorge Arancibia, alertó que si se decide escoltar con un buque de guerra la travesía del Danstar a las Malvinas se incrementará la tensión entre Chile y Argentina.

Respecto de la posibilidad de que las autoridades trasandinas opten por interceptar al buque chileno, el exjefe de la Armada de Chile entre 1997 y 2001 dijo que la institución “va a actuar en consecuencia con lo que el Ejecutivo resuelva al respecto. Por eso es tan importante que sea el gobierno el que adopte las medidas para que aquello no ocurra“.

En particular, Arancibia rechazó la opción de que un buque de guerra nacional escolte al Danstar en su viaje a las Malvinas.

“Lo que tenemos que hacer es cumplir la normativa, los acuerdos y los tratados internacionales. Me parece que frente a estos comentarios que han hecho algunas autoridades argentinas sería una sobredimensión el mandar una escolta. ¿A título de qué? ¿Y esa escolta qué va a hacer si es que aparece una actitud sorprendente por parte de alguna comunidad argentina? ¿Qué va a hacer?“, le dijo al medio Portal Portuario.

En esa línea, sostuvo que “el tema de la escalada de estas situaciones que pueden derivar en consecuencias muy críticas. Por eso digo que esto tiene que ser resuelto a nivel de gobierno a gobierno. No hay que dejarlo pendiente ni en silencio, sino que debe ser resuelto”.