El duro informe contra Fernando Gago tras ser expulsado en Clásico Universitario

El juez Diego Flores detalló los motivos de la tarjeta roja al entrenador de Universidad de Chile. Según su informe, el argentino lo encaró de manera desafiante e intimidante después del triunfo de Universidad Católica por 1-0.

La expulsión de Fernando Gago fue uno de los episodios que dejó el clásico universitario disputado el domingo. Tras la victoria de Universidad Católica por 1-0 sobre Universidad de Chile, el entrenador azul protagonizó un tenso intercambio con el árbitro Diego Flores, quien terminó mostrándole tarjeta roja.

El técnico argentino se acercó al juez una vez finalizado el encuentro para reclamar por algunas decisiones arbitrales. Sin embargo, el motivo exacto de la expulsión no quedó claro en ese momento.

Fabricio Coloccini, ayudante técnico de Gago, entregó una explicación durante la conferencia de prensa. Según relató, el reclamo surgió por una provocación de un futbolista de la UC.

“Nosotros generalmente no hablamos con los árbitros. En el caso de Fernando le dijo (al juez) que un jugador de Católica le aplaudió tres veces en la cara. No falta el respeto en ningún momento. Solamente le fue a preguntar de esa situación”, explicó.

La versión del cuerpo técnico azul tuvo nuevos antecedentes este lunes. Ese día se conoció el informe arbitral de Diego Flores, documento que detalló el comportamiento de Gago y las razones que llevaron al juez a expulsarlo.

En su reporte, el árbitro describió una actitud confrontacional del entrenador. También aseguró que el argentino se acercó de forma intimidante después de recibir la tarjeta roja.

“Conducta inadecuada dentro del banco; Una vez finalizado el partido ingresa al terreno de juego y se dirigió hacia mi persona para reclamar de manera reiterada y en actitud confrontacional decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro. Ante dicha conducta procedí a mostrarle la tarjeta roja. Posterior a eso, el Sr. Fernando Gago reaccionó acercándose de manera desafiante e intimidante hacia mi persona, reduciendo completamente la distancia entre ambos y posicionando su rostro frente al mío, llegando prácticamente a hacer contacto frente con frente, mientras continuaba reclamándome”, consignó Flores.

El juez también relató que el intercambio no terminó con ese primer enfrentamiento. Según su versión, Gago se alejó momentáneamente, pero continuó reclamando a otros integrantes del equipo arbitral.

“Luego de esta situación, se alejó de mi posición y se dirigió hacia uno de mis asistentes, continuando con sus reclamos. Posteriormente regresó nuevamente hacia mi posición para continuar reclamándome, manteniendo su actitud confrontacional, hasta que finalmente se alejó del lugar”, agregó el árbitro.

Por otra parte, el documento no hizo referencia a otro episodio polémico del clásico. Se trata de los gestos de Eduardo Vargas y Marcelo Morales hacia los hinchas de Universidad Católica, acciones que también generaron comentarios tras el encuentro.