“No hay un plazo”: Rabat evita entregar decretos de rebaja de penas a violadores de niños

Tanto la Cámara de Diputados y la Defensoría de la Niñez expresaron su molestia por el retraso a estos documentos, que Rabat en su momento calificó de “libre acceso”.

AGENCIA UNO

Fernando Rabat, ministro de Justicia, evitó entregar una fecha para dar a conocer los decretos firmados por su mano que rebajan las condenas a violadores y abusadores de niños, provocando el enojo del Congreso Nacional.

Consultado por la prensa, tras participar en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Rabat se limitó a responder: “Cuando corresponda”.

“Evidentemente, llevamos 10 días hablando del contenido de los decretos, entonces también hay que tener un poquito de cuidado cuando están esas afirmaciones. Si se ha hablado todo este tiempo sobre la base de ciertos decretos, entonces pareciera ser que los antecedentes están. No hay un plazo”, recalcó Rabat.

Ante la pregunta de radio Cooperativa de por qué no entrega los decretos solicitados, el ministro de Justicia indicó que “yo no he dicho que no lo sean (de conocimiento público), hay que tener cierto resguardo. Nosotros queremos velar siempre por la indemnidad de las víctimas y, por lo tanto, se trata de entregar información resguardando antecedentes que son reservados”.

Pero esta respuesta no dejó conforme a la prensa, que reiteró conocer la liberación de los decretos administrativos, Fernando Rabat no quiso dar una respuesta clara.

Estas palabras causaron molestia en el Congreso, ya que el propio titular de Justicia anunció la semana pasada ante los diputados que estos decretos eran de carácter público y de libre acceso.

La Defensoría de la Niñez también expresó su rechazo por este retraso, aseverando que esto dificulta su labor de protección a las víctimas, ya que se desconocen los casos específicos afectados por esta rebaja de penas.

Ante esta situación, desde la oposición anunciaron que este martes recurrirán a Contraloría para poder acceder a estos documentos.