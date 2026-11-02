Hacienda: deuda pública queda al borde de superar barrera “prudente” de 45% del PIB

El nivel de deuda alcanzado a septiembre ya supera la proyección establecida por el Ministerio de Hacienda para el cierre de 2026.

AGENCIA UNO

La Dirección de Presupuestos informó que la deuda pública del Gobierno Central llegó a USD 164.902 millones al tercer trimestre, alcanzando el 44,7% del PIB, quedando al borde de superar la barrera “prudente” del 45% que La Moneda fijó en marzo pasado.

Esto representa un incremento de 1,7 puntos porcentuales del 43% visto al cierre del segundo trimestre, el registro más alto visto por la Dipres desde la vuelta a la democracia, cuando en 1990 llegó a 42,9% del PIB.

La Dirección de Presupuesto explicó esta alza por las emisiones de deuda y el alza del dólar, que pasó de $922,34 a $970,46 a septiembre.

La Dipres puntualizó que un tercio de la deuda pública está en moneda extranjera, llegando a USD 164.718 millones desde junio, pero se incrementó en su cambio a pesos.

El nivel de deuda alcanzado a septiembre ya supera la proyección establecida por el Ministerio de Hacienda para el cierre de 2026, ya que a principios de octubre la Dipres apuntó que está llegaría al 42,7% del PIB, con un dólar a $910, mientras que la actualidad ya llega a $970.

Por su parte, el nivel de deuda proyectado hasta 2031 era de un máximo de 44%, superando el 45% prudencial en un escenario de menor crecimiento, ubicándose en 46,3% en 2031.

La barrera de 45% del PIB fue ratificado por Hacienda en su política fiscal para el periodo 2026-2030, con un déficit fiscal del 2,6% del PIB en 2026 y del 1,5% en 2030.

Esta situación ya había sido advertida por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que planteó que la deuda pública superaría los 45% del PIB en 2029.

Los activos del Tesoro Público alcanzaron los US$ 22.248 millones a septiembre, el 6% del PIB, lo con que la posición financiera neta del Gobierno fue negativa en 38,7% del PIB. El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) cerró en USD 3.821 millones y el Fondo de Reserva de Pensiones en USD 10.520 millones.