Hacienda: deuda pública queda al borde de superar barrera “prudente” de 45% del PIB

La Dirección de Presupuestos informó que la deuda pública del Gobierno Central llegó a USD 164.902 millones al tercer trimestre, alcanzando el 44,7% del PIB, quedando al borde de superar la barrera “prudente” del 45% que La Moneda fijó en marzo pasado.
Esto representa un incremento de 1,7 puntos porcentuales del 43% visto al cierre del segundo trimestre, el registro más alto visto por la Dipres desde la vuelta a la democracia, cuando en 1990 llegó a 42,9% del PIB.
La Dirección de Presupuesto explicó esta alza por las emisiones de deuda y el alza del dólar, que pasó de $922,34 a $970,46 a septiembre.
La Dipres puntualizó que un tercio de la deuda pública está en moneda extranjera, llegando a USD 164.718 millones desde junio, pero se incrementó en su cambio a pesos.
El nivel de deuda alcanzado a septiembre ya supera la proyección establecida por el Ministerio de Hacienda para el cierre de 2026, ya que a principios de octubre la Dipres apuntó que está llegaría al 42,7% del PIB, con un dólar a $910, mientras que la actualidad ya llega a $970.
Por su parte, el nivel de deuda proyectado hasta 2031 era de un máximo de 44%, superando el 45% prudencial en un escenario de menor crecimiento, ubicándose en 46,3% en 2031.
La barrera de 45% del PIB fue ratificado por Hacienda en su política fiscal para el periodo 2026-2030, con un déficit fiscal del 2,6% del PIB en 2026 y del 1,5% en 2030.
Esta situación ya había sido advertida por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que planteó que la deuda pública superaría los 45% del PIB en 2029.
Los activos del Tesoro Público alcanzaron los US$ 22.248 millones a septiembre, el 6% del PIB, lo con que la posición financiera neta del Gobierno fue negativa en 38,7% del PIB. El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) cerró en USD 3.821 millones y el Fondo de Reserva de Pensiones en USD 10.520 millones.