No puede ser que un hincha del fútbol no conozca su nombre ni menos su increíble historia. Entonces, el Unión Berlín y el mismo Lustrinelli, decidieron invitar a Noah Petrik para que visite el estadio, viva la experiencia con los hinchas y, claro, tenga la posibilidad de saludar a la persona cuyo nombre lo hizo perder 1.500 euros.

Siguiente pregunta. Suena la clásica cortina sonora del mundialmente conocido concurso de televisión. La cámara se queda con el presentador. Es Günther Jauch, el más reconocido de toda Alemania y cara de ¿Quién quiere ser millonario? por más de dos décadas. En frente está el participante, que sonríe constantemente intentando disimular su nerviosismo. Su nombre es Noah Petrik, tiene 26 años y trabaja para la Deutsche Bahn, la empresa de ferrocarriles germana. Está viviendo su momento de fama y ahora se jugará la posibilidad de ganar 2.000 euros.

Jauch lo mira fijamente: ¿quién se convirtió en el mes de julio, en el nuevo entrenador del Unión Berlín?. La cara de Petrik avisa a todo el público que no sabe la respuesta. A) Igor Spassikowski. B) Mauro Lustrinelli. C) Erling Gaudigaard. D) Jimmy Sexyhexi. “Sé algo de fútbol, pero en este momento, no se me viene ninguno de esos nombres a la cabeza, creo que voy por el comodín telefónico, llamaremos a mi colega Jack Maly”. La pregunta es leída otra vez en voz alta. Se supone que Maly conoce algo de la actualidad de la Bundesliga, aunque de inmediato deja claro que no es un experto. Pasan un par de segundos hasta que se decide por la alternativa A, Igor Spassikowski. ¿Respuesta definitiva?, Jauch clava nuevamente sus ojos en Petrik. Confío en mi amigo. Sí, respuesta definitiva.

Un gran aplauso y la no despreciable suma de 500 euros. Eso fue lo que finalmente se llevó el participante. Pidió permiso para tomar un último trago de agua y abandonó el estudio sin poder esconder su frustración. Pero las redes ya se habían encargado de viralizar el video, generando miles de interacciones que llamaron la atención de todos en el Unión Berlín, incluido su verdadero técnico, Mauro Lustrinelli.

Seguramente luego del episodio transmitido a todo el país, nadie iba a olvidar nunca más el nombre de este entrenador. Pero había que salir jugando. Había que idear una forma aprovechar este pase-gol que estaba inundando las redes en Alemania y que tenía a este club capitalino junto a su director técnico como protagonistas. No puede ser que un hincha del fútbol no conozca su nombre ni menos su increíble historia. Entonces, el Unión Berlín y el mismo Lustrinelli, decidieron invitar a Noah Petrik para que visite el estadio, viva la experiencia con los hinchas y, claro, tenga la posibilidad de saludar a la persona cuyo nombre lo hizo perder 1.500 euros.

Mauro “Lustrigol” Lustrinelli nació en Suiza, tiene 49 años y está viviendo su primera experiencia en una de las competiciones más importantes de Europa, la Bundesliga. En su carrera como futbolista, defendió la camiseta del desconocido Thun, de la liga helvética, donde llegó a disputar la Champions League en la temporada 2005/2006. Luego pasó a otros equipos como el Sparta Praga de República Checa y el Luzerna, pero el Thun fue siempre el cuadro de sus amores y la última escala antes de su retiro de las canchas en 2012. Rápidamente cambió los botines por el buzo de entrenador y permaneció trabajando en las series menores del club que tanto le había entregado. Seguramente nadie imaginó en esos tiempos, lo que Lustrinelli iba a lograr años más tarde.

En el 2025, el Thun se proclama campeón de la segunda división suiza. El 2026, repite la hazaña pero esta vez en la liga de honor, levantando la copa por primera vez tras 127 años de espera. Una verdadera epopeya, un hito que quedará para siempre en los libros como una gesta deportiva pocas veces vista. Y todo, de la mano de “Lustrigol”, que ya empezaba a llamar la atención de equipos importantes en Europa. Así, llegó en junio de este año al Unión Berlín, que ascendió por primera vez a la Bundesliga recién en 2019, logrando mantenerse hasta hoy. Un humilde equipo de obreros del barrio de Köpenick en el sureste de Berlín, le había abierto los brazos.

El pasado domingo 1 de noviembre, Noah Petrik se presentó en el estadio An der alten Försterei para la previa del duelo entre los locales y el Colonia. Los hinchas lo recibieron con aplausos y también Mauro Lustrinelli, que lo invitó a recorrer el interior del recinto. Además, recibió de regalo una camiseta oficial con el número 26 y el apellido Spassikowski, bromeando con la errónea respuesta del concursante.

Por ahora, el Unión Berlín está en la parte baja de la tabla de posiciones, pero se ilusiona con sumar una temporada más en lo más alto del fútbol alemán. Está por verse si “Lustrigol” logrará repetir esas grandes campañas en medio de los Alpes suizos. Lo que sí está claro, es que ganaron un nuevo hincha. Uno que llevará a ese equipo siempre en el corazón y que jamás olvidará el nombre de su entrenador.