Producción de cobre cae 15% y ministro Quiroz asegura que las cifras mejorarán en 2027

El Imacec de septiembre creció apenas 0,2% en doce meses, arrastrado por una contracción de 12,1% en la actividad minera. El ministro de Hacienda sostuvo que la baja responde a años de incertidumbre y aseguró que las inversiones en curso permitirán revertir el escenario.

El débil desempeño de la minería volvió a marcar las cifras de actividad económica de Chile. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre registró un crecimiento de apenas 0,2% en doce meses. El resultado estuvo condicionado por la fuerte caída del sector minero.

Desde el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a los resultados y reiteró que el retroceso responde a factores acumulados durante varios años. Según planteó, la falta de certezas y el bajo nivel de inversión han afectado la producción del sector.

“El Imacec vuelve a reflejar lo que venimos diciendo hace mucho rato. Tenemos un problema con la producción minera, que está respondiendo a muchos años de incertidumbre y bajas inversiones”, afirmó.

Los datos del Banco Central muestran que la actividad minera retrocedió 12,1% anual durante septiembre. Entre las causas figuran una menor extracción de cobre, la disminución de las leyes del mineral y la suspensión temporal de algunas faenas.

Quiroz destacó especialmente el comportamiento del cobre. De acuerdo con sus declaraciones, la producción de este metal cayó 15% respecto del mismo mes de 2025. El ministro descartó que el resultado responda a decisiones de la actual administración y sostuvo que “no se debe a ningún efecto de ninguna política”.

En cambio, atribuyó el escenario a factores que, a su juicio, han afectado las decisiones de inversión durante años. Entre ellos mencionó el “precio de muchos años de incertidumbre, de amenazas de nacionalización, el royalty”.

Quiroz atribuye bajo Imacec a “años de incertidumbre”

El titular de Hacienda agregó que las “señales adversas en los últimos siete, ocho, nueve años son las que nos tienen con este precio que estamos pagando este año en términos de producción minera”.

Frente a este diagnóstico, Quiroz defendió las medidas impulsadas por el actual Gobierno para entregar mayor estabilidad a los inversionistas. Aseguró que la administración ha buscado establecer condiciones tributarias y jurídicas que favorezcan nuevos proyectos.

“Hemos dado señales de invariabilidad tributaria, hemos dado señales de estabilidad en nuestro orden jurídico económico, y esas señales harán que los privados inviertan y podamos tener más producción en los próximos años”, señaló.

El ministro también anticipó una mejora en los indicadores para el próximo ejercicio. “Como estamos cambiando esas cosas, el próximo año los números vienen mejor”, afirmó.

En esa línea, explicó que buena parte de las principales inversiones que actualmente se desarrollan en Chile corresponden a proyectos mineros. Sin embargo, precisó que sus efectos sobre la producción se observarían en 2027. “Tenemos la plena confianza en que esa situación la vamos a dar vuelta”, aseguró.

Pese al retroceso de la minería, Quiroz destacó el comportamiento de otras actividades económicas. Según indicó, los sectores distintos a la minería mantienen un crecimiento cercano al 2%, con señales de recuperación en el comercio.

“Si uno mira lo no minero, está creciendo al 2%, el comercio se está recuperando”, sostuvo. De todas formas, advirtió que el desempeño minero sigue limitando el resultado general: “Es muy difícil hacer un número mucho más positivo con la minería cobrándonos este precio”.

Las cifras sectoriales muestran que el comercio aumentó 4,5% en doce meses, impulsado por las ventas mayoristas y minoristas. La industria también avanzó 4,5%, mientras que el resto de los bienes creció 4%. Los servicios registraron un incremento más moderado, de 0,9%.

En términos desestacionalizados, la actividad económica presentó un avance de 1,9% frente a agosto.

Al cerrar su análisis, el ministro volvió a destacar el desempeño de los sectores no mineros. “La señal positiva es que lo no minero, comercio y otras actividades, todos tienen cifras positivas”, concluyó