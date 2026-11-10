“Está cerca”: Mosa confirma avance en las negociaciones para retener a Ortiz en Colo Colo

El entrenador trasandino ratificó que “vamos por buen camino” y planteó la necesidad de conformar un plantel competitivo con miras a la Copa Libertadores 2027.

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Autonomía es la palabra clave que puso sobre la mesa la directiva de Colo Colo con el propósito de amarrar la renovación de su entrenador Fernando Ortiz.

Menos de 48 horas después de que el Cacique bajó su estrella 35 en el torneo local, la dirigencia alba, encabezada por Aníbal Mosa, puso sobre la mesa de negociaciones sus principales ofertas para retener al técnico, ante los rumores de interés desde el fútbol mexicano.

De hecho, en la víspera el mismo Ortiz admitió que “hemos hablado con Aníbal, tuvimos un encuentro telefónico y puedo decir que vamos por buen camino“.

“Los dos queremos lo mejor para la institución. Seguiremos hablando, pero vamos por buen camino”, reiteró el timonel albo.

Sobre su eventual renovación, el entrenador recalcó que “lo más importante es que hagamos un plantel competitivo y un buen papel“.

Mosa confirma avance para que Ortiz siga en Colo Colo

Por su parte, al referirse al tema, Aníbal Mosa sostuvo que “está cerca. Lo más importante aquí son los deseos, son las ganas (…) El proyecto tiene que seducir“.

Y, con el propósito de cumplir con el deseo de contar con Fernando Ortiz en la banca para disputar la Copa Libertadores 2027, la dirigencia de Colo Colo decidió cumplir tres deseos que el técnico había manifestado con anterioridad.

El primero se refiere al aumento del presupuesto con que contará el Albo para armar un plantel competitivo con miras al torneo local y la copa internacional.

En segundo lugar se encuentra la libertad de acción que tendrá el director técnico para determinar a qué jugadores del plantel se les renovará el contrato y cuáles deberán dejar el club.

El tercero se relaciona con otorgarle a Fernando Ortiz una amplia autonomía para que elija a aquellos refuerzos que se sumarán a Colo Colo.