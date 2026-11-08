El equipo de Fernando Ortiz derrotó 2-1 a Ñublense en Chillán y aseguró el campeonato a tres fechas del final. Arturo Vidal abrió la cuenta y Marcos Bolados selló la victoria en el tiempo agregado.

Colo Colo se coronó campeón de la Liga de Primera 2026 tras derrotar por 2-1 a Ñublense en Chillán, con un gol de Marcos Bolados en los descuentos que le permitió conquistar su estrella número 35 en el fútbol chileno.

El triunfo, conseguido en la fecha 27 del torneo, aseguró la corona para el equipo dirigido por Fernando Ortiz.

Marcos Bolados desató la fiesta alba y Colo Colo se quedó con la Liga de Primera 2026

El Cacique comenzó a encaminar la definición a los 14 minutos, cuando Arturo Vidal abrió la cuenta con una espectacular volea tras un tiro de esquina servido por Víctor Felipe Méndez. Sin embargo, la ventaja alba duró hasta los 29’, momento en que Lucas Molina marcó la igualdad para el cuadro chillanejo y volvió a instalar la incertidumbre en el encuentro.

A partir de ese momento, Colo Colo mantuvo la búsqueda del gol que le permitiera asegurar el título, aunque Ñublense resistió durante gran parte del compromiso.

La definición llegó en el tiempo agregado. Cuando el empate parecía obligar a postergar los festejos, Marcos Bolados apareció a los 90+2’ para conectar una habilitación de Javier Correa y marcar el 2-1 definitivo. La anotación desató la celebración de los hinchas albos presentes en el Estadio Nelson Oyarzún y selló la consagración del cuadro popular.

Con este resultado, Colo Colo alcanzó su campeonato número 35 de Primera División y amplió su distancia en el historial de títulos del fútbol chileno.

La conquista también significó el primer título de Fernando Ortiz como entrenador del equipo, en una jornada que tuvo a Vidal como protagonista del inicio y a Bolados como el héroe del cierre.