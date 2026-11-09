Los millonarios premios que embolsa Colo Colo al ser campeón de la Liga de Primera

Tras bajar su estrella 35, el Cacique saca millonarios réditos económicos que serán importantes de cara a su participación en Copa Libertadores 2027.

Colo Colo volvió a conquistar la cima del fútbol chileno tras derrotar a Ñublense en los últimos minutos del encuentro y asegurar el título de la Liga de Primera.

Pero la victoria en Chillán no solo permitió bajar la estrella 35, ya que la consagración también vino acompañada de importantes recompensas económicas, tanto para el club como para su cuerpo técnico.

Los premios que aseguró Colo Colo tras coronarse campeón de la Liga de Primera

El principal incentivo llegó desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). La entidad entrega US$ 600 mil al equipo que se queda con el trofeo del torneo nacional.

A ese monto se suma el premio de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El organismo reconoce al campeón de cada liga afiliada con un millón de dólares, bajo el concepto de bono al mérito deportivo.

Sin embargo, el mayor ingreso está relacionado con la participación internacional del equipo. Colo Colo ya tenía asegurado su cupo directo en la fase de grupos de la Copa Libertadores, clasificación que contempla un pago base de US$ 3 millones.

Este monto considera un millón de dólares por cada partido que el equipo dispute como local en esa etapa. Además, el club puede aumentar sus ingresos mediante bonos adicionales por cada victoria que consiga en la fase grupal.

De esta manera, los premios asociados a la obtención del campeonato y la participación en el certamen continental alcanzan los US$ 4,6 millones. La cifra equivale aproximadamente a $4.492.120.800 pesos chilenos.

Por otro lado, la obtención de la estrella 35 también representó un importante beneficio para Fernando Ortiz. El entrenador no solo consiguió el primer título de su carrera, sino que además recibió una recompensa económica por cumplir el principal objetivo de la temporada: US$ 400 mil.

El acuerdo también contemplaba incentivos para los integrantes de su cuerpo técnico. Blanco y Negro estableció estos premios como parte de las condiciones vinculadas al cumplimiento de las metas deportivas.

Colo Colo volvió a lo más alto del fútbol chileno. El Cacique venció a Ñublense en la agonía y se convirtió en el monarca de la Liga de Primera, logrando la ansiada estrella 35.

En Chillán, los albos se jugaban algo más que el orgullo y éxito deportivo. Los festejos por la consolidación del título trajeron consigo una serie de millonarios premios.

El primer cheque llega por parte de la ANFP. El ente rector entrega US$ 600 mil al que levante el Huemul de Plata.

La Conmebol también entrega un importante monto para el campeón de cada liga sudamericana afiliada. El organismo con sede en Luque, Paraguay, otorga un millón de dólares como concepto de “bono al mérito deportivo”.

Por otra parte, el otro premio es a raíz de la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, plaza que el Cacique ya tenía asegurada. Se trata de un incentivo base de US$ 3 millones por dicha participación (a razón de un millón de dólares por cada partido de local en dicha fase),que puede incrementar con bonos adicionales por partidos ganados.

En total, por ser campeón del fútbol chileno, Colo Colo se adjudicó US$ 4,6 millones. Es decir, algo así como 4.492.120.800 de pesos chilenos.

El cuantioso premio de Ortiz

Fernando Ortiz también se jugaba algo más que el primer título de su carrera como entrenador. El argentino se adjudicó un millonario premio por conducir al Cacique a una nueva estrella.

La cifra alcanza los US$ 400 mil. Su cuerpo técnico también pactó estímulos con Blanco y Negro en la eventualidad de lograr el principal objetivo para una temporada que no incluyó participaciones internacionales, después de un paupérrimo 2025.