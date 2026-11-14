Qué se sabe del estado de salud de Mauricio Pinilla tras ser internado de urgencia

Mauricio Pinilla habría sido internado de urgencia durante este viernes, tras dar a conocer que enfrenta una profunda depresión.

Una nueva preocupación surgió en torno al estado de salud de Mauricio Pinilla. El exdelantero habría sido ingresado de urgencia a una clínica del sector oriente de Santiago durante la tarde del viernes.

La noticia se conoció apenas un día después de que el exfutbolista hablara públicamente sobre la compleja situación emocional que ha enfrentado durante los últimos años.

De acuerdo con el periodista de espectáculos, Pablo Candia, Pinilla llegó cerca de las 19:00 horas a la Clínica Universidad de Los Andes y habría quedado internado en el área de psiquiatría.

Mauricio Pinilla habría sido internado de urgencia

Durante la emisión del programa Primer Plano, de Chilevisión, entregaron nuevos antecedentes sobre la situación del exseleccionado nacional.

La periodista Conty Ganem aseguró que sus familiares no habrían tenido información sobre su paradero. Según explicó, tanto el representante de Pinilla como su expareja, Gisella Gallardo, desconocían que se encontraba hospitalizado.

La comunicadora también relató que la hija del exfutbolista acudió inicialmente a la Clínica Las Condes para intentar encontrarlo.

Ese centro médico ya había recibido anteriormente a Mauricio Pinilla, luego de que sufriera una crisis de pánico. Sin embargo, al consultar por su presencia, el médico de turno le habría informado que no estaba en el establecimiento.

“El doctor de turno le dijo lo mismo que a nuestro equipo, que no estaba ahí y al parecer ahora se dirigen a otra Clínica que es la de Los Andes”, explicó Ganem.

Los antecedentes sobre su hospitalización aparecieron después de una revelación que generó preocupación entre sus seguidores. La noche del jueves, durante su participación en el programa Vértigo, de Canal 13, Pinilla habló abiertamente sobre su salud mental y los episodios más difíciles que ha enfrentado.

En esa conversación, reconoció que ha atravesado una profunda depresión y que necesitó atención especializada en distintas oportunidades. “He tenido una depresión fuerte, he vivido momentos muy complicados. He tenido tres intentos de suicidio y he estado internado en cuatro clínicas psiquiátricas”, confesó.