El particular análisis de Córdova tras derrota de La Roja en Colombia: “La última vez nos llevamos 4 goles”

El director técnico de La Roja analizó la caída frente a Colombia en Cali y destacó los avances del equipo, pese al resultado.

Nicolás Córdova sacó conclusiones positivas pese a la derrota de Chile frente a Colombia en Cali. El entrenador interino de La Roja destacó la evolución de varios futbolistas y aseguró que el equipo muestra avances respecto a sus últimas presentaciones ante el conjunto cafetero.

“Yo veo esto con mucha esperanza porque veo que hay jugadores que crecen, que hace seis meses atrás no estaban en la Selección y ya están apareciendo, están compitiendo de muy buena manera”, afirmó.

“La última vez que vinimos acá nos llevamos cuatro goles. Creo que hay un cambio de imagen y eso lo tenemos que seguir sosteniendo”, sostuvo.

Córdova también explicó las dificultades que encontró Chile para competir ante el equipo colombiano. Según indicó, la capacidad física de los locales representó uno de los principales obstáculos, especialmente cuando recuperaban el balón y salían rápidamente al ataque.

“Es una selección muy fuerte en casa, fuertísima, que físicamente creo que, de los partidos que dirigió la selección, es la más física. Eso hace que muchas veces te veas muy mal, sobre todo en los contraataques”, explicó.

El entrenador también detalló los ajustes tácticos que realizó durante el encuentro. Su intención inicial era mantener la estructura que había utilizado en el compromiso anterior frente a México. “Quise darle continuidad a lo bien que lo habíamos hecho con México. Tratamos de presentar más o menos la misma formación”, comentó.

“Hubo un cambio de sistema, o más bien la línea de tres para salir jugando, y nos quedaba muy lejos la presión. A partir de eso decidí cambiar en el segundo tiempo y meter un mediocampista más para poder saltar a presionar”, detalló.

A juicio del DT, la modificación permitió equilibrar el desarrollo del encuentro. “Ahí el partido se equiparó de inmediato. Creo que tampoco hubo tantas ocasiones de gol para ambos equipos. Fue bastante trabado y se compitió en un lugar que nos cuesta mucho ganar”, agregó.

El análisis del gol y el funcionamiento defensivo de Nicolás Córdova

El entrenador también se refirió a la acción que terminó definiendo el resultado. Córdova explicó que Chile perdió el balón y permitió que Colombia aprovechara los espacios para generar un contraataque.

“En una acción que perdimos el balón hicieron una muy buena contra y lamentablemente Memo (Guillermo Maripán) la rozó. También estaba el jugador de Colombia para agarrarla después”, señaló.

Pese a la derrota, destacó el comportamiento defensivo del equipo y valoró la organización que mostró durante distintos pasajes del compromiso.

“Se vio bien en general, con una muy buena organización. Tenemos que mejorar en lo otro, en la generación de juego, mejorar en el último tercio para poder tener muchas más ocasiones de gol”, reconoció.

De esta manera, Córdova identificó la generación ofensiva como uno de los principales aspectos pendientes para continuar con el desarrollo de la Selección.

Otro de los temas que abordó el entrenador fue la dificultad de Chile para mantener el rendimiento durante todo el partido. Sin embargo, descartó que exista un problema generalizado en los segundos tiempos y recordó distintos antecedentes recientes.

“En el último partido fue espectacular contra México. Con Estados Unidos efectivamente el primer tiempo fue muy bueno y después, hasta que nos hicieron el gol del empate, tuvimos un bajón. Pero con República Democrática del Congo tuvimos un muy buen segundo tiempo donde ganamos el partido, y contra Cabo Verde también”, recordó.

“Acá voy a ser muy honesto: físicamente es muy difícil competirle a Colombia. Ellos cubren cancha con dos zancadas, yo solo tengo que meter tres para poder llegar”, expresó.

“No es una excusa, simplemente lo es. El desgaste físico que tú vas generando es mucho mayor”, enfatizó.

“Tuvimos el gol, la pelota se pasó por delante dos o tres veces. Pero obviamente, como responsable, creo que tenemos que mejorar esa faceta”, concluyó Córdova tras la derrota de La Roja ante Colombia.