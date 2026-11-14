“Mi marido está entre la vida y la muerte”: el relato de víctima de choque protagonizado por padre de subsecretario Máximo Pavez

Una familia fue impactada por el vehículo conducido por el Máximo Pavez Cerda, padre del subsecretario del Interior, quien manejaba en estado de ebriedad en Lampa.

Una familia de tres integrantes sufrió graves consecuencias tras ser impactada por un automóvil conducido por Máximo Pavez Cerda, padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez. El accidente ocurrió durante la madrugada del viernes en Lampa, Región Metropolitana, cuando el conductor manejaba en estado de ebriedad.

Camila, una de las víctimas, entregó detalles de lo ocurrido y describió la compleja situación médica de su pareja y su hija de dos años. “Mi marido está entre la vida y la muerte”, afirmó.

El hecho se produjo cuando Pavez Cerda chocó por detrás una carreta tirada por caballos. En ella viajaban Camila, su pareja, Felipe Lucero, de 28 años, y la hija de ambos, de dos años.

La fuerza del impacto lanzó a los tres ocupantes fuera de la carretilla. Todos sufrieron lesiones y debieron recibir atención médica. Sin embargo, la familia terminó separada en distintos centros asistenciales.

Lucero permanece en riesgo vital debido a la gravedad de sus heridas. Entre sus lesiones presenta fracturas en las costillas y el hombro, además de un derrame cerebral. La niña también se encuentra grave y tiene una fisura en el cráneo. En tanto, Camila sufrió una fractura nasal.

El relato de víctima de choque de padre de subsecretario Máximo Pavez

En conversación con TVN, Camila contó que llevaba a su hija en brazos cuando el automóvil los embistió. “Él nos chocó y nos debió haber dado vuelta”, relató sobre la violencia del impacto.

La mujer también cuestionó que los tres integrantes de su familia fueran derivados a distintos establecimientos de salud, lo que dificultó que pudiera acompañarlos durante las primeras horas posteriores al accidente.

“No podía estar en un hospital yo, mi hija en otro y mi marido en otro”, reclamó.

Sobre el estado de salud de su pareja, entregó detalles de las lesiones que sufrió: “Sus costillas quebradas, el hombro quebrado; está mal, con derrame cerebral”. Luego, insistió en la gravedad de su condición: “Mi marido está entre la vida y la muerte”.

Respecto de su hija, Camila señaló que la pequeña presenta una lesión en la cabeza. “Tiene fisura en su cráneo”, precisó.

La mujer también recordó las circunstancias en que ocurrió el choque. Según explicó, los tres regresaban de compartir una comida familiar cuando el vehículo los impactó. “Veníamos de tomar una once familiar”, comentó.

Tras la colisión, el automóvil conducido por Pavez Cerda terminó dentro de una acequia. Camila aseguró que el hombre no logró salir por sus propios medios. “Él no salió; no se podía el cuerpo”, sostuvo.

Consultado por lo ocurrido, Máximo Pavez señaló que todavía no había conseguido comunicarse con su padre. No obstante, aseguró que, de acuerdo con los antecedentes que manejaba, se encontraba bien.

“Mi padre está bien, hay una situación que está siendo investigada y lo que corresponde es la igualdad ante la ley y, por lo tanto, yo, apenas pueda, voy a poder tomar contacto con mi padre, porque es mi papá”, manifestó.

“Pero en ningún caso esto es un tema que tiene que ver ni con la Subsecretaría del Interior, ni tiene que ver con ninguna otra actividad vinculada al Gobierno”, agregó.

Tras el accidente, Carabineros detuvo a Máximo Pavez Cerda y lo puso a disposición de la justicia. El tribunal resolvió ampliar su detención mientras se reúnen los antecedentes para la audiencia de formalización.

La instancia quedó fijada para este lunes a las 11:00 horas. En ella se comunicarán los cargos que enfrenta y se resolverá si corresponde imponer medidas cautelares.